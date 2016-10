Jelena Tomašević i Ivan Bosiljčić za GLORIJU: Prvih pet godina naše ljubavi

Nepisano pravilo “nikad dva dobra zajedno” bračni par Ivan Bosiljčić (37) i Jelena Tomašević Bosiljčić (32) potpuno je obesmislio svojim primerom.

Jedan od najboljih domaćih glumaca i pevačica izuzetnih vokalnih mogućnosti nedavno su proslavili petu godišnjicu braka, a tim povodom ističu da je to prekratko vreme da bi svodili balanse i dodaju da se zajednički život ne može meriti na vagi. Naravno, oboma im je najvažnije da budu zdravi i srećni, i da im kćerka Nina izraste u dobrog čoveka.

Iako pažljivo doziraju pojavljivanje u medijima, pogotovo u duetu, ponekad im se “omaknu” i neke vrlo privatne poruke, poput one Ivanove da se u Jelenu zaljubio još pre 11 godina.

“Baš tako. Dok sam živ pamtiću momenat kad sam prvi put na televiziji video Jelenu kako izvodi numeru Jutro. Bilo je to pre 11 godina, a danas je ona moja žena”, kaže glumac, a Jelena dodaje da ju je ova suprugova izjava veoma dirnula i iznenadila:

“Naravno, čim su mediji počeli da je tumače i analiziraju, malo je banalizovana. Ljubav ne treba previše analizirati. U podtekstu te poruke ja sam pronašla još jednu bitnu stvar: moj muž je mene podržao kao ženu ali i kao umetnika. Ivan je moja najveća podrška”.

Čime je on vas osvojio?

“Svaki put iznova se zadivim kad gledam neku Ivanovu predstavu, posebno mjuzikl. Ako ste u prilici da odete u pozorište, molim vas učinite to”.



Nedavno ste proslavili petu godišnjicu braka. Šta ste jedno drugome poželeli u narednih pet godina?

Ivan: “Miran let bez previše turbulencija”.

Jelena: “Da budemo zdravi i mirni”.

Koliko ste se promenili od trenutka kad ste počeli da se zabavljate?

Ivan: “Stari prijatelji i saradnici koje nismo videli duže vreme uvek istaknu da se nismo nimalo promenili. Oni, u stvari, žele da kažu da se nismo promenili u lošem smislu, da smo još tu, na zemlji”.

Jelena: “A ja primećujem da su me brak i majčinstvo mnogo promenili. Nikada se nisam osećala ostvarenije. Kažu da se to vidi na mom licu. I ja to prepoznajem”.

Ko se više prilagođavao u ovih pet godina?

Ivan: “Nema tu ko se više, a ko manje prilagodio. Pet godina braka je malo da bi se svodili bilansi. Život je dugačak i tek će se raspoređivati tereti i žrtve za porodicu”.

Jelena: “Potpuno se slažem. Zajednički život ne može se meriti na vagi”.



Šta vidite jedno drugome kao najveće mane, a šta kao vrline?

Ivan: “Jedna od stvari koje veoma cenim kod Jelene, a drugi ne mogu to da opaze na prvi pogled, jeste njena sposobnost da bez odlaganja i istinom razreši svaki nesporazum sa ljudima. Ona u životu nema neraščišćenih stvari. Zavidim joj na tome”.

Jelena: “Volim Ivanov karakter, duhovitost i duhovnost. Najviše me zadivljuje njegov odnos sa Ninom”.

Za neke parove važi da s vremenom počnu i da liče jedno na drugo zbog sličnih shvatanja, jer su srodne duše. Doživljavate li sebe na taj način?

Jelena: “Meni se dopada što se i razlikujemo, jer je to izuzetno korisno. Na primer, za vaspitanje deteta. Ivan i ja imamo generalno usaglašene stavove oko Nine, ali i svako svoj pristup. Tako dete dobija dva ugla gledanja ili dva načina za rešavanje nekog problema. Najzabavnije je što ona uvek nađe nešto treće, neki svoj način”.

Koje trenutke biste izdvojili kao najlepše u dosadašnjem zajedničkom životu, a kad vam je bilo najteže?

Ivan: “Nije bilo lako u periodu kada smo se venčali, pošto smo odbili da ustupimo fotografije novinarima i uopšte dozvolimo da prisustvuju slavlju i fotografišu zvanice. Iako je tenzija bila velika oko toga i pojedine redakcije su bile na ivici da prekinu saradnju sa nama, ipak su svi na kraju ispoštovali našu želju da imamo intimno slavlje”.



Jelena: “Sve smo to zaboravili kada smo dobili Ninu. Ona je svojim dolaskom izbrisala sve iza nas”.

Imate li običaj da jedno drugome često izjavljujete ljubav? Ko je romantičniji, a ko realniji?

Jelena: “Ovde bih citirala Eriha Froma: Voleti nekoga nije samo osećanje – ono je odluka, sud, obećanje. Kad bi ljubav bila samo osećaj, ne bi postojao razlog za obećanje da ćemo se voleti zauvek”.

Ivan: “Čovek je sve objasnio”.

Kako ste podneli razdvojenost s obzirom na to da je Ivan od februara do juna snimao u Rusiji?

Jelena: “Naš plan je bio da se sve troje preselimo u Moskvu, za slučaj da Ivan ima vezano snimanje duže od tri nedelje. Ispostavilo se da nema potrebe za tim jer su organizatori napravili takav plan snimanja da je Ivan svake sedmice po nekoliko dana bio u Beogradu”.

Ivan: “Nekom bi se učinilo da je naporno leteti svaki čas iz Moskve za Beograd, međutim, to je privilegija našeg vremena. Put traje samo dva i po sata. Toliko treba da se pređe kolima od Niša do Beograda”.



Kako ste Nini objasnili gde je tata?

Jelena: “Nije bilo potrebe išta objašnjavati, tata je često bio kod kuće. Taman kad Nina postavi pitanje, on se pojavi na vratima pun priča gde je bio i šta je video”.

Ivan: “Istina, tad smo svi odlazili na spavanje malo kasnije jer pričama nije bilo kraja”.

Oboje ste često na televiziji, a ko je zanimljiviji vašoj kćerki, koga više voli da gleda?

Jelena: “Nini je interesantnije da dođe na mamin koncert i igra u publici. Tada pevam za moje najbliže!”

Ivan: “Jedan dan je Nina došla iz vrtića i rekla da su slušali snimak srpskih bajki koje sam nedavno snimio. Kada su deca pitala čiji je ovo glas, ona je ponosno izgovorila: To je moj tata. Od tada joj pred spavanje pripovedam samo naše narodne priče. Inače sam zadivljen angažmanom kolektiva u vrtiću Vila. Moja majka je vaspitač u Užicu i vrlo dobro znam koliko je komplikovan i odgovoran rad sa decom u predškolskom uzrastu. Ovi ljudi izvrsno rade svoj posao”.



Da li je kćerka nasledila vaše talente za muziku i scenu, odnosno glumu?

Jelena: “Nina ima više darova od oboje, a da li će se baviti umetnošću i kojom vrstom, moraćemo da sačekamo da vidimo”.

Šta bi vam bilo teže: kad bi vam rekla da će da bude pevačica ili glumica?

Ivan: “Čime god se bude bavila učićemo je da čestito radi svoj posao, iako je to ponekad teže. Ali – čist obraz nema cenu”.

Koji su najveći izazovi roditeljstva danas u našoj zemlji? A šta su radosti?

Ivan: “Danas, kao i uvek, cilj roditelja jeste da zaštiti dete od loših uticaja i da mu da najbolje od sebe. Tu se vidi napor roditelja koji se bave sopstvenim bićem. Kako da vaspitavaš dete ako nisi sam pred sobom miran?

Koliko biste voleli da imate dece? Verujete li da je tačna ona “dece i para nikad dosta”?

Ivan: “Kad me pitaju o broju dece, uvek se setim mog dragog kolege Nebojše Dugalića. I zamislim se”.

Jelena: “Deca su anđeli. Uvek su dobrodošla”.



Važite za jedan od najskladnijih parova na javnoj sceni. Obavezuje li vas to da dodatno vodite računa šta pričate, kako izgledate i kako se ponašate?

Ivan: “Svako ko zauzima javni prostor trebalo bi da ima osećaj o vrednosti sekunde na televiziji i pisane reči u novinama. Po tome javne ličnosti možete deliti na osvešćene i neosvešćene, pristojne i nepristojne”.

Jelena: “Pored toga, ja kao žena moram da vodim računa i o izgledu, a to mi umnogome olakšavaju moji bliski saradnici, koji mi pomažu da budem u top-formi, negovana i uvek lepo stilizovana”.

Jeste li se nekad pokajali što ste poznati ili ste do sada upoznali samo lepe strane slave?

Ivan: “Mi živimo mirne živote u poređenju sa javnim ličnostima sa Zapada. Nema tih privilegija zbog kojih bih se menjao sa njima”.

Jelena: “Nama je dobro ovako. Ni premalo, ni previše pažnje. Ne mislim da je poslovni mir pitanje Srbije ili Zapada. I kod nas postoje mnogi koji su koketirajući sa pozicijom javne ličnosti pretvorili svoj život u haos. To je stvar odluke”.



Šta kažete jedno drugom kad se suočite sa nekom nepravdom, problemom, jednostavno, lošim danom?

Ivan: “Pustimo jedno drugo da ćutimo bez potpitanja i pritiska”.

Jelena: “Ili dugo razgovaramo. Tad nije dobro biti grub i surovo iskren”.

Otkrijte nam po jedan detalj koji do sada nismo znali o vama.

Ivan: “Svečano obaveštavam sve koji čitaju ovo da sam prestao da jedem čokoladu u ogromnim količinama. Znači, može se!”

Jelena: “Meni je trenutno sve u znaku mog prvog velikog solističkog koncerta u Centru Sava. Volela bih da vas sve vidim tamo”.

Ovog leta ste bili veoma tajnoviti, makar Ivan kad je reč o Rusiji. Hajde, otkrijte nam konačno šta ste to prethodnih meseci radili u Moskvi?

Ivan: “Povod mog odlaska u Rusiju bila je uloga u TV serijalu Hotel Rusija. To je zanimljiva krimi istorijska melodrama o diplomatskim odnosima Sovjetskog Saveza i ostatka sveta sedamdesetih godina, ulasku KGB-a u sve pore društva. Radnja se odigrava u Moskvi, u hotelu Rusija, ogromnom zdanju na Crvenom trgu koje je 1976. izgorelo pod nepoznatim okolnostima. Kako i zašto je došlo do požara i na koji način su spasavani gosti u hotelu u kome je od recepcije do poslednje sobe trebalo više od 20 minuta hoda gledaoci će videti u oktobru na Prvom kanalu ruske nacionalne televizije”.

A photo posted by Ivan Bosiljčić (@ivan_bosiljcic) on Sep 16, 2016 at 12:38am PDT

Sa kim ste sve sarađivali tamo, kako ste se snašli sa jezikom?

Ivan: “Odlično sam radio sa rediteljem Sergejom Sencovim, a pred kamerama sam se sreo sa nekim od najznačajnijih glumaca ruskog filma danas. Ekaterina Vilkova, Nikita Tarasov, Anatolij Gorjačev, Evgenije Pronjin ovo snimanje su mi učinili nezaboravnim. Ruski jezik govorim još od srednje škole i to mi je svakako olakšalo rad na ovoj ulozi. To je i velika prednost za pozive za nove projekte koji dolaze sa ovog tržišta”.

Jeste li uspeli da bar donekle upoznate rusku prestonicu?

Ivan: “Svaki slobodan trenutak sam koristio da se vratim u Beograd, tako da sam Moskvu upoznao koliko i prosečni turista. Ali ono što mi je bilo značajnije od obilaska grada jeste svakodnevni kontakt sa tamošnjim ljudima. Rusi su veliki narod i potrebno je da ih upoznamo bolje, da se opsetimo koliko smo slični. Tada bismo više cenili sebe”.

Koliko je naporno bilo svake nedelje putovati na relaciji Beograd-Moskva?

Ivan: “Dešavalo se da posle predstave skinem šminku i odem pravo na aerodrom, na noćni let za Moskvu, gde sam sutradan snimao. A nakon što bih u ruskoj prestonici okončao snimanje, ujutru bih poranio i seo na avion za Beograd, pa uveče igrao predstavu. Posle bih skinuo šminku i opet na aerodrom. I tako nekoliko dana. Bilo je zabavno”.

A photo posted by Ivan Bosiljčić (@ivan_bosiljcic) on Jun 9, 2016 at 11:15pm PDT

Igrate u mnogim beogradskim pozorištima, u kojim sve predstavama ćemo vas gledati ove sezone?

Ivan: “U Narodnom glumim u komadima Izbiračica, Čudo u Šarganu i Marija Stjuart, u Pozorištu na Terazijama u predstavama Zona Zamfirova i Cigani lete u nebo, u Madlenianumu imam uloge u Velikom Getsbiju, Rebeki i Jadnicima, a u Pozorištu Slavija u Jasminu na stanputici”.

A photo posted by Ivan Bosiljčić (@ivan_bosiljcic) on Aug 12, 2016 at 5:03am PDT

Uloga na ruskom je bila vaša davnašnja želja, nju ste ostvarili. Šta je sledeće na vašem spisku?

Ivan: “Sad bih želeo da Jelena i ja odvojimo slobodne dane i otputujemo u Moskvu, da bez žurbe i poslovne tenzije obiđemo što više možemo. Prvi sledeći na spisku poželjnih destinacija je Petrograd”.

Jelena, uskoro ćete održati veliki solistički koncert, jeste li već osmislili detalje?

“Posle uspešnih nastupa prethodnih godina u Pozorištu na Terazijama, na Gardošu i Belefu, mnogo se radujem svom prvom velikom solističkom koncertu u Centru Sava 25. oktobra. Pevaću pesme sa svog prvog i drugog albuma, a imam još vremena do tada da se bavim detaljima samog nastupa. Veliko olakšanje mi predstavlja to što je organizator koncerta produkcija Minacord i moj dugogodisnji saradnik i prijatelj Željko Joksimović”.

A photo posted by Jelena Tomasevic Bosiljcic (@jelenatomasevic_official) on Sep 16, 2016 at 1:50pm PDT

Jeste li nekad dobili ponudu da se oprobate kao glumica?

“Do sada sam samo pevala u filmu Ivkova slava, što i nije bio težak zadatak s obzirom na to da sam glumila pevačicu. Sinhronizacija crtanog filma Mali princ bila je mnogo veći zalogaj za mene, ali sudeći po kritikama mnogih glumaca izgleda da sam se dobro snašla. Izdvojila bih takođe i mjuzikl Ivane Žigon Beli ždralovi, u kom sam imala vrlo zapaženu ulogu. Osim u Centru Sava, izveli smo ga i u Minsku, na obeležavanju dana pobede nad fašizmom”.