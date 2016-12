Jelena sada tvrdi da se žalila Albertu: Sin je pretio da će me ubiti!

Jelena Nađ, bivša supruga Alberta Nađa, sada tvrdi da joj njihov srednji sin Nikola (16) preti batinama.

To stoji u poruci koju je Jelena poslala fudbaleru, pre nego što ju je Nikolu, kako je Nađ naveo u prijavi policiji, prvo ošamarila, pa ga izbacila iz kuće.

“I samo da ti kažem da mi je pretio. Rekao je: Neću te tući ja nego moji drugovi. Oni će te psihički i fizički maltretirati. E, čisto da znaš”, napisala je Jelena.

Ovoj poruci prethodila je svađa koju je bivša Nađova supruga imala sa sinom prošlog četvrtka. Ona je odmah pozvala Alberta, a kako joj se on nije javljao na telefon, požalila mu se u poruci:

“Molim te, povedi ga kod sebe. Molim te! Bar na mesec dana ili 15 bar. Da ga dovedeš u red, jer ja Jani trebam. A on je već odgojen. Mislim da mu je krivo od kada Marko živi sa Željom (Albertov brat, prim. aut.), a on ne sa tobom. Dođi po njegove stvari i, molim te, povedi ga nakratko”.

Jelena je objasnila zbog čega joj je sin zapretio batinama.

“Ne postoji roditelj koji nema problem sa decom, posebno sa muškim adolescentima. Ne dozvoljavam da me deca nepoštuju. To su klinačka posla. Nikola je to rekao u besu. Tu noć je došao kasno, nije mi se javio na telefon, a ja sam kao i svaka brižna majka, čekala. Nisam ga pitala ništa dok se nije probudio, tada je nastao problem”, tvrdi Jelena za Kurir, prenosi alo.rs.