Jelena i Novak Đoković ne kriju: Psiholog nam je pomogao da pobedimo krizu!

“Kada Jelena i ja osetimo da udaramo glavom o zid, profesionalno ili privatno, psiholog Džim Ler je osoba na koju možemo da se oslonimo“, kaže Novak Đoković.

Najbolji srpski teniser je ove detalje otkrio tokom predavanja Jelene Đoković, direktorke Fondacije “Novak Đoković”, koja je u sredu uveče na Ekonomskom fakultetu pričala na temu “Upravljanje humanitarnim organizacijama”.

On je pozvao i ljude da u magazinu “Original” pročitaju njegovu kolumnu.

“Na naslovnoj strani magazina je Džim Ler, svetski poznati psiholog s kojim sam radio. On nam je, u jednoj fazi našeg odnosa kada smo imali krizu, pre nekoliko godina dosta pomogao kako da se izvučemo”, otkrio je Novak.

Sve je počelo kad je Novak upao na predavanje i kada je Jelena primetila da on u publici gleda u telefon, spontano ga je pozvala za katedru:

“Eto, ja pričam i gledam u njegovom pravcu, a on gleda u telefon. Šalim se, ljubavi, dođi da nešto i ti kažeš. I hvala ti što si došao da me podržiš, i ja sam uvek bila na tribinama za tebe. I samo da znate, on ume jako dugo da priča, uvek je mrtva trka u kući ko će da kaže nešto…”

Spontani, duhoviti, oni su se međusobno začikavali, povremeno se ljubili i oslovljavali jedno drugo sa “ljubavi”.

“Došao sam da vidim ko je to čačkao moju suprugu, kao stavljao joj mikrofon“, rekao je Novak u svom stilu i dodao:

“Bez šale, jako sam ponosan na svoju ženu svaki put kada vidim kako deli savete“, pokušavao je Novak da objasni, a Jelena je podigla telefon dobacujući:

“Ovo moram da snimim“.

Novak je sve ponovio u kamere koje su bile prisutne:

“Ljubavi, ja sam, evo pred celim fakultetom, jako ponosan na tvoje večerašnje izlaganje i moram da priznam da sam napravio veoma dobar izbor. Ovo će na kraju da ispadne stendap komedija. Zadovoljstvo mi je da slušam kako ona pretoči u reči emocije i načela kojih se drži, a i ja sa njom…“, ispričao je Novak, navodeći da porodica iz čoveka izvlači ono najbolje, te da snove niko ne može da nam uzme.

A ni njegova potraga za snom nije bila laka.

“Rano sam počeo da osećam pritisak zbog posla, iako roditelji nisu želeli da saznam da je familija na ivici egzistencije, a to se desilo nekoliko puta. To su stvari koje su oblikovale moju mentalnu snagu. Ja sam se pravio da ne znam kakve probleme imaju, a roditelji su mislili da ne znam. Suština je da sam se i tada pridržavao najbitnijeg, a to je strast i ljubav prema sportu. Verujte u snagu svog uma i ne dozvolite da drugi utiču na vaš cilj“, rekao je Novak, prenosi Blic.

Kriza koja je pogodila Jelenu i Novaka desila se pre nekoliko godina, kada je Đokovićeva karijera naglo uzletela. U tim izazovnim trenucima, kada je Novaku trebala podrška, Jelena je morala da odluči da li će ga ispratiti i pojavila se sumnja u budućnost. Sve su, međutim, ubrzo rešili.