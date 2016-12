Jelena Nađ piše šokantnu knjigu o životu sa fudbalerom: Albert me je varao sa starletama i pevačicama!

Jelena Nađ napisala je šokantnu knjigu u kojoj otkriva sve tajne iz braka s Albertom Nađom.

Bivša žena fudbalera u autobiografiji bez zadrške piše o starletama i pevačicama s kojima ju je Nađ varao.

Ona je pre dva meseca odlučila da javno progovori o torturi koju je doživela kada je muž prestao da joj plaća alimentaciju za troje dece – Nemanju, Nikolu i Janu, a sve pikanterije o kojima nije govorila za medije sačuvala je za autobiografiju. Jelena je potvrdila da je napisala knjigu o životu sa Albertom Nađom i otkrila da trenutno traži izdavača.

“Ceo život sam opisala u toj knjizi. Šokiraćete se kada budete pročitali i shvatili ko je zapravo Albert Nađ. To što sam pričala u javnosti mali je deo onoga što sam proživela s njim. Tek će se pričati i pisati o tome kako me je zlostavljao pred decom, kako sam isprebijana danima lečila rane. Ali to nije sve. O njegovom neverstvu i prevarama Srbija će tek čitati. Otkriću imena žena s kojima me je varao. Bile su to klaberke, starlete, pevačice…Uživao je i trošio pare na polusvet dok sam mu ja čuvala decu. Knjigu sam maltene završila, samo čekam izdavača koji će to objaviti. Do tada uređujem i dopunjujem svoje prvo štivo koje sam pisala u suzama”, kaže Jelena i dodaje da je knjigu posvetila ženama žrtvama porodičnog nasilja.

Jelena u knjizi ni reč nije posvetila Albertovom optužbama da je i ona bila neverna i da ju je ostavio zato što ga je navodno prevarila s fudbalerom Lolom Smiljanićem.

“Ja neću govoriti u njegovo ime jer ne želim da ga kompromitujem. Ja sam mu zahvalan jer mi je otvorio oči. Inače, osetio sam da me vara. Rekao sam joj to, ali nisam bio siguran da li je neko iz Partizana ili neko povezan s klubom. Kada sam se vratio sa puta telefon joj je ostao na stolu. Stigla je poruka od njene drugarice da su se one dogovorile da se nađu s njim i s još jednim igračem koji je u tom periodu igrao za Partizan“, otkrio je Nađ i dodao da su za to znali svi u klubu.

“Pod*ebavali su me. Čak su me ljudi iz Upravnog odbora pitali da li treba da tom igraču s kojim me je varala produžimo ugovor. Odgovorio sam potvrdno, znao sam zašto su me to pitali. Kada sam se uverio, ostavio sam sve“, kaže Nađ.