Jelena Nađ nudila novac Sanji Marinković da se pojavi kod nje u emisiji! (video)

Slučaj Alberta Nađa i njegove bivše supruge Jelene Nađ privukao je veliku pažnju Srbije, a Sanja Marinković gostujući kod Ognjena Nestorovića u Premijera vikend specijalu otkrila je da je ona htela da gostuje kod nje i ispriča svoju priču, ali da zbog neobiočnog sticaja okolnosti do toga nije došlo.

“Mene je zvala jedna marketinška agencija i ponudila mi gostovanje gospođe Nađ u Magazinu In istim ovim povodom. Ja sam to odbila jer nisam bila sigurna šta se iza toga krije. Mene je zvala marketinška agencija da me pita koliko košta da ona dođe u goste”, ispričala je Sanja, koja je objasnila da se “ne bavi prodajom minuta u emisiji”.

Ipak, na kraju Jelena nije došla u njenu emisiju.

“Verovatno je njoj trebao neki medij kao alat da dokaže da je u pravo i ja tu nemam ništa protiv”, rekla je ona.

