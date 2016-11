Jelena Janković bolesno pedantna: U hotelima čak pospremam krevete, što nije normalno!

Teniserka Jelena Janković otkriva kakva je van terena, te da nije uvek poslušna kako su je u sportu učili.

Nakon što je njena majka Snežana otkrila da je Jelena bolesno pedantna, ona priznaje:

“U stanu volim da mi je sve pod konac i da znam gde mi se šta nalazi. A kada sam u hotelskim sobama, čak nameštam krevet, što nije normalno, ali to mi je ostalo od malih nogu, kada sam živela u Americi. Tada nam je to bilo pod moranje, a sada to radim iz navike”, kroz osmeh priznaje Jelena za Alo i otkriva da ima dobar metabolizam, iako je gurman.

“Pogotovu kada se ne takmičim, uživam u hrani. Tako mi nedostaje naša kuhinja – sarma, roštilj, kuvana jela i komplet lepinja. Volim sve što je nezdravo i masno. Srećom, imam dobar metabolizam”, kaže Jelena, a na pitanje da li njeni treneri znaju za to, pravda se:

“Pa i ja sam ljudsko biće, nisam mašina i volim da uživam. Ali kada uđem u trening i takmičim se, onda regulišem ishranu”, tvrdi teniserka.

Фотографија корисника Jelena Jankovic (@jjelicious) дана 21. Окт 2016. у 2:44 PDT

Jelena navodi da živi kao sav normalan svet i da ne voli medijsku pažnju:

“Volim život. Volim da uživam u malim stvarima. Dosta putujem i željna sam malih stvari. Volim da odem na pijacu i sama biram hranu. To me ispunjava. Možda drugim ljudima to predstavlja problem, ja sam, evo, dobrovoljac da ih zamenim”.

Фотографија корисника Jelena Jankovic (@jjelicious) дана 3. Окт 2016. у 6:33 PDT

Jelena već dugo javnosti nije predstavila jaču polovinu…

“Oko mene je puno ljudi, pa ne može nijedan muškarac da mi priđe. To je kavez oko mene. To su barikade. Ja sam bila u dugoj vezi i nisam tip koji voli da se provlači kroz medije na taj način. Volim da ga krijem od javnosti. Ne znam da li to narod voli da zna, ali ja mogu da sakrijem šta god hoću “, sa osmehom kaže Jankovićeva.