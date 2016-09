HELLO! INTERVJU Janko Tipsarević: Biljana i ja želimo drugo dete, ali još nije pravi trenutak za to!

Nakon što je prošao kroz najteži period u karijeri, teniser Janko Tipsarević vratio se na teren u velikom stilu, spreman da ponovo postiže najbolje rezultate. Uspešni Beograđanin suočio se prvo sa benignim tumorom na peti, a potom i sa povredom kolena, zbog čega dve godine nije mogao da se vrati na teren, što je najteže iskustvo kroz koje jedan sportista može da prođe. Loše dane uspeo je da ostavi iza sebe pre svega zahvaljujući supruzi Biljani, koja je sve vreme bila uz njega, a na proteklom US openu odigrao je dva maratonska meča, koja su trajala više od četiri sati. Iako je u drugom kolu izgubio delom zbog odluke sudije da njegov poen dodeli drugom igraču samo zato što je, navodno, počeo da se raduje pre vremena, Tipsarević tvrdi da ga je to iskustvo samo ojačalo.

“Mnogo mi je krivo što sam izgubio na tako glup način, ali to mi je samo dalo snagu da još borbenije nastavim dalje. Meni je najbolja činjenica to što sam jedan za drugim odigrao dva maratonska meča, a posle toga me ništa nije bolelo, što mi se dugo nije desilo. U nastavku sezone odigraću sigurno još pet turnira i možda još dva čelindžera, ali neću juriti za što boljim plasmanom na ATP listi “, počinje priču Janko i tvrdi da je tokom pauza često zapadao u depresiju, koju sportisti koji nisu imali slična iskustva ne mogu ni da zamisle.

“Povrede su sastavni deo sportske karijere, ali je moja situacija bila veoma specifična jer je sve trajalo jako dugo. Sve moje kolege koje su imale ozbiljnije povrede najviše su odsustvovale sa terena šest ili osam meseci, pa neka bude i godinu dana, ali niko duže. Jedini čovek sa ATP liste koji može da me razume jeste Huan Martin del Potro koji je imao slično iskustvo. Nas dvojica smo na Vimbldonu više od tri sata razmenjivali iskustva i kukali kao neke strine, jer je sve kroz šta smo prošli bilo toliko teško da nam je bila potrebna velika snaga da prevaziđemo prepreke i istrajemo na tom putu”, objašnjava nekada deveti teniser sveta, kome je veliku podršku pružila i supruga Biljana.

“Moja supruga je svim srcem bila uz mene tokom teškog perioda i ni u jednom trenutku nije podlegla pritisku. Priznajem, bio sam u depresiji, imao sam katastrofalne promene raspoloženja i prolazio kroz vrlo težak psihički period. Nije bilo lako biti sa mnom u tim trenucima. Zaista joj se divim što je sve to izdržala i bodrila me. Ni sam ne znam kako joj je uspelo da u nekom trenutku ne digne ruke od svega i ostavi me.

Pred putovanje u Ameriku, na koje je išao sa suprugom i kćerkom, Janko je doživeo neprijatnost kada je njegova porodična kuća u Novom Sadu opljačkana, ali, srećom, niko nije bio u njoj u trenutku provale.

“Istina je da su nam lopovi obili kuću u Novom Sadu, ali tamo nije bilo nikakvih vrednosti, tako da nije načinjena velika šteta, a najbolje od svega je što je kuća bila prazna u trenutku pljačke. Međutim, moja supruga doživela je stres kada je sa našom kćerkom otišla tamo i zatekla nered i prizor kao u američkim filmovima”, objašnjava Tipsarević i osvrće se na medijske spekulacije da očekuje drugo dete.

“Biljana nije u drugom stanju, ali svakako da planiramo proširenje porodice i sigurno ćemo imati još dece. Međutim, smatramo da još nije pravi trenutak za to. Ja sam se tek sada vratio tenisu, ponovo imam samopouzdanje i želim da uživam u svemu što me čeka. Posle teškog perioda tek smo sada “stali na noge”, a drugo dete doći će kada bude bilo vreme”.

Tokom teškog perioda, tridesetdvogodišnji sportista shvatio je koliko voli tenis i da je taj sport neizostavni deo njegovog života, te je doneo konačnu odluku da po završetku karijere ostane u “belom sportu”. Svoj cilj već nekoliko godina ostvaruje kroz Akademiju “Tipsarević”, u kojoj sve više mališana dolazi da trenira, a nedavno je održao i javni čas za najmlađe, kada je okupio i svoje kolege Viktora Troickog, Nenada Zimonjića, Bojanu Jovanovski, Olgu Danilović i druge.

“Nedavno sam ozbiljno razmišljao i shvatio da želim da ostanem u tenisu i po završetku profesionalne karijere i to je moja konačna odluka. Da me ne razumete pogrešno, ne planiram još dugo da se povučem. Ponosan sam na svoj tim iz Akademije “Tipsarević” jer smo uspeli da tenis učinimo pristupačnim deci čiji roditelji ne moraju više da plaćaju jedan čas po trideset ili četrdeset evra. Mislim da kod nas postoji iskrivljena slika o tome da je tenis popularan jer ljudi gledaju mečeve. Naprotiv, sve je manje dece koja treniraju, što mi želimo da promenimo jer samo tako možemo da stvorimo nove šampione, što nam je glavni cilj “, zaključuje Tipsarević.