Izgubio svest: Albert Nađ završio u bolnici kada je saznao da ga Jelena vara!

Bivšem fudbaleru Albertu Nađu pre pet godina, u trenutku kad je saznao da ga tadašnja supruga Jelena vara s kolegom iz kluba, toliko je pozlilo da je usred utakmice na stadion JNA došla Hitna pomoć.

Ovo za “Kurir “tvrdi fudbalski trener (puno ime i prezime poznato redakciji) koji je 2011. bio na utakmici na kojoj se Albert Nađ onesvestio.

“Nikad neću zaboraviti utakmicu kad je Albertu Nađu pozlilo. Bilo je to pre pet godina. Igrala se utakmica Partizan – Borac na stadionu JNA. Odjednom se klupa Partizana uskomešala, meč je prekinut. Albertu je naglo pozlilo, pao je na zemlju. Pritisak mu je nenormalno skočio. Ne znam tačno ko je pozvao Hitnu pomoć, ali su kola brzo došla i odvezla ga u ambulantu. Svi smo bili zabrinuti”, seća se trener.

On kaže da mu je tadašnji golman crno-belih Vladimir Stojković objasnio zašto je Albert Nađ doživeo šok.

“Stojketa sam pitao šta se dešava, a on mi je rekao da je Nađ našao nekakve poruke u telefonu svoje žene i da su te poruke bile od Lole Smiljanića, njegovog kolege iz Partizana. Ubrzo su se svi okupili i počeli da pričaju o Loli i Jeleni, svi su znali za tu aferu. Možete samo da zamislite kakva je to prepiska bila. Ja sam baš bio zatečen jer je Nađ tada bio u upravi Partizana. Pa zar od svih žena taj mali da nađe baš njegovu?! Čovek je mogao da umre na terenu. Nisu to male stvari”, kaže ovaj fudbalski trener, koga je cela afera o Albertu Nađu i njegovoj sada već bivšoj ženi mnogo potresla.

Kako navode izvori bliski Albertu Nađu, on je tog kobnog dana 2011. godine završio u bolnici. Nakon izlaska iz zdravstvene ustanove, spakovao se i napustio Jelenu i decu.

Alberta nije želeo da komentariše ove navode.