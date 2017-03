Ivan Ivanović otišao na pregled kod nutricioniste, a završio kod estetskog hirurga?!

Kako vam zvuči naslov “Voditelj Ivan Ivanović na tretmanu kod estetskog hirurga”? E, upravo to je moglo da mu se dogodi, doduše greškom…

“Dramatična je priča. Svojevremeno sam posetio jednog nutricionistu kako bi skinuo višak. U toj ordinaciji je radila i žena koja se bavi estetskom hirurgijom. Ona se sva oduševila kad me videla. Uvela me u svoju ordinaciju. Mislio sam da će me odvesti kod nutricioniste. Potom me je tri puta ubola iglom”, rekao je Ivan u svojoj emisiji.

Naravno, zatim je doktorka shvatila da je u pitanju nesporazum.