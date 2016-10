Ispovest Jelene Janković: Depresija me je ubila

Nekada najbolja teniserka sveta, a danas 34. igračica na WTA listi – Jelena Janković. Skokom od pet pozicija pretekla je Anu Ivanović na spisku najboljih Srpkinja, međutim, ona je i dalje nezadovoljna.

Džej Džej cele sezone ima problema s povredama, a sada otkriva i da je bila u velikoj depresiji.

“Budete malo depresivni kada stalno imate bolove zbog povrede. Kroz glavu vam prolaze razne misli. U nekim trenucima toliko mi je bilo loše, imala sam problema da podignem ruku, nisam mogla da radim obične stvari poput toga da operem kosu. To je sve bilo frustrirajuće jer u tim situacijama si nemoćan, a barem tada želiš da vodiš normalan život, a ne možeš. Ipak, raduje me da je to sve iza mene i da mogu ponovo da budem fokusirana na tenis”, kazala je Jankovićeva.

Jelena je u toku ove sezone najviše imala problema s ramenom, napominjući da je to jedna od najtežih povreda kod tenisera.

“Bila je ovo teška godina, jer sam imala dve rupture u ramenu (kidanje mišića), nije bilo lako da se vratim i osećam prijatno na terenu. Postoji strah, jer ste izgubili mnogo snage. Nisam mogla ništa da radim jer sam taj mišić koristila svakodnevno. I dalje sam mnogo daleko od najbolje forme, ali sam srećna što sam na terenu i mogu da igram na zavidnom nivou”, zaključila je Jelena Janković.

Jelena Janković neće se dugo zadržati u Pekingu, pošto je juče izgubila meč prvog kola. Bolja od nje bila je Francuskinje Kristine Mladenović – 3:6, 7:5, 6:7. Zanimljivo je da je ovo bio njihov prvi međusobni susret, a toliko dugo se znaju i sreću po turnirima.