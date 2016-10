ISPOVEST Jadranka Pejić, majka supermodela Andreje Pejić: Moja najlepša devojčica na svetu

Jadranka Pejić, majka Andreje Pejić, supermodela koji se 2014. podvrgao operaciji promene pola i postao žena, dok je pokušavala da se izbori sa životnim problemima oličenim u ratu, izbeglištvu i borbi za golu egzistenciju, znala je da je njeno dete posebno, zbog čega mu je dopuštala da se igra s lutkama umesto s fudbalskom loptom.

Na prvi pogled Jadranka deluje kao sasvim obična žena koja apsolutno ničim ne odaje da je majka Andreje Pejić. Kada se malo bolje zagleda u njene oči i crte lica, lako se uočava sličnost sa svetskim supermodelom. Uz brata Igora, najveći životni oslonac popularnog androginog modela koji se sredinom 2014. godine operisao i završio tranziciju iz muškarca u ženu, Jadranka prvi put javno govori o tome kroz šta je prošla Andreja na putu do zvezda.

Poznajući svoje dete u dušu, od njenog najranijeg detinjstva znala je da je ona devojčica, zbog čega joj je, krijući od drugih članova porodice, dopuštala da se igra s lutkama.

“Bilo je mnogo teško biti Andrejina majka. Još u najranijem uzrastu pokazivala je karakteristike devojčice zarobljene u telu dečaka. To su bila veoma gadna vremena, prvo za nju, onda za nas kao porodicu, a naposletku i za sve ostale. Iz današnje perspektive, posle svega što smo prošli, mislim da svet tada, pre petnaestak godina, nije bio spreman za Andreju Pejić”.

Jadranka otkriva da nakon što je donela na svet Andreju 1991. u njenim prvim godinama života nije ni pomislila da bi ona mogla izrasti u transrodnu osobu, pošto se u to vreme veoma malo znalo o LGBT populaciji.

“Iako sam fakultetski obrazovana i potičem iz imućne porodice gde mi je mnogo toga bilo dostupno, nisam znala ništa o LGBT ljudima. Da sam rasla na nekom drugom meridijanu, sigurno bi naš život bio mnogo lakši, jer bih više zaštitila svoje dete. U tim najranijim godinama Andrejinog života ja sam kao majka reagovala prema svom srcu. Uvek mi je nešto govorilo da je ona drugačija od druge dece, bila je slatka, umiljata i mazna što nije svojstveno dečacima. Upoređivala sam je sa njenim starijim bratom Igorom i uviđala razlike. Bila je bistra odmalena, sama je osećala šta je to u društvu normalno, a šta ne. Često je pred ljudima glumila dečaka, a kad bismo nas dve ostale same, oblačila je moje haljine, koristila moju šminku i radila sve one stvari koje svaka mala devojčica radi. Imala je lutke s kojima bi se igrala kad nije bilo nikoga oko nas. Te igračke sam krila ispod svog kreveta kako ostatak porodice ne bi postavljao suvišna pitanja. Ja sam bila ta koja je čuvala stražu da se dete izigra s lutkama pre nego naiđu brat ili baka”.

ŽIVOT U NEKOLIKO KESA

Bez obzira na to što je Andreja bila dovoljno bistra da sama čuva svoju tajnu, Jadranka ističe da je kćerkina različitost i te kako izazivala stresne situacije unutar porodice Pejić, kojoj je tih godina život već bio dovoljno napet i komplikovan zbog rata u Jugoslaviji.

“Iako je bila prosvetni radnik, mojoj mami se nije sviđalo što se Andreja ponaša kao devojčica. Često mi je govorila kako sam popustljiva. Smetalo joj je što nosi moje cipele na štikle, igra se s lutkicama, druži s devojčicama. Brat Igor je Andreju ponekad maltretirao i zadirkivao kad mene nije bilo u blizini. Ali moja devojčica nikada nije bila tužibaba i nije mi se žalila. Igoru je smetalo što njegov brat ne igra fudbal i ne želi da se bavi karateom. Sve su to bile dečje bubice. Danas je on najveći Andrejin zaštitnik i u stanju je bukvalno da se pobije zbog nje. Neretko i zaplače zbog toga što ju je u detinjstvu kinjio. Pokušavam da mu objasnim kako to nije bila njegova krivica. Bio je mali i jednostavno nije shvatao da zapravo ima sestru. On je saopštio njihovom ocu Vladu da je Andreja tansrodna devojčica. Zbog ratnih dešavanja suprug i ja smo se razdvojili odmah po Andrejinom rođenju, on je ostao u Bosni, a ja sam sa decom došla u Srbiju. Njih dvoje su viđali oca samo na raspustima kad bih ih poslala kod njega u Tuzlu. Tada je Andreja sasvim dobro glumila dečaka, tako da Vlado ništa nije posumnjao. Posebnu traumu za decu predstavljao je odlazak u Tuzlu neposredno posle okončanja ratnih sukoba. Koristili su ekavicu, narečje kojim se pretežno govori u Srbiji, što je za posledicu imalo da ih ljudi tamo gledaju popreko. Otac ih je ponekad vodio u Makarsku, odakle je on poreklom. Tek tada bi bili u konfuziji, pošto nisu znali da se, recimo, hleb tamo zove kruh. Kad bih im slala pakete iz Srbije, Andreja i Igor su me molili da namirnice ne pakujem u kese iz srpskih radnji jer će ih druga deca zadirkivati”.

Jadranka tvrdi da manekenka nikada nije bila previše bliska sa ocem, i dodaje da je takvom odnosu najviše doprineo rat koji ih je razdvojio na nekoliko godina.

“Postavila sam ultimatum suprugu kad su počele ratne operacije. Nisam želela da mi deca rastu u tim uslovima, pa sam insistirala da odemo negde u inostranstvo. Vlado se nije složio sa mnom, istrajavao je na ostanku. Jednog dana sam pokupila decu, nešto malo stvari spakovala u nekoliko kesa i uputila se u Srbiju. Posle nekoliko godina preživljavanja u izbegličkom kampu u Jagodini otišli smo u Australiju i krenuli život iz početka. Andreja je sa petnaest godina počela da živi kao devojka, pa je i njen tata, pre ili kasnije, to morao da sazna. Verujem da mu nije bilo lako u prvom trenutku, čak mislim i da je patio neko vreme. Uprkos tome, moram reći da je bio divan otac. Andreja nikada nije videla njegovu patnju. Prihvatio je svoje dete onakvo kakvo jeste”.

SUPERMODEL IZ MEKA

Dolaskom u Australiju život najkontroverznijeg supermodela današnjice se još jednom okrenuo za sto osamdeset stepeni. Andreja je u Melburnu konačno mogla da šeta ulicama kao devojka, da se šminka i nosi suknje, te svoju dugu kosu farba u plavo. Bez obzira na to što se razlikovala od većine, nikada joj nije bilo teško da se kreće među ljudima ili obavlja sasvim normalan posao kao bilo ko drugi, pa je tako prvih godina u Melburnu zarađivala radeći u Mekdonaldsu.

“Pre nego što je uspela u modelingu i postala slavna, Andreja je radila svakakve poslove u Australiji, slagala je robu u supermarketu i bila angažovana u Mekdonaldsu. Tada se nije zanimala za modu i glamurozni stil života. U to vreme je Igor radio kao maneken za manje poznate australijske agencije, zbog čega je Andreja prevrtala očima da bi mu pokazala kako je to dosadno. Bila je odličan đak i spremala se za studije kad ju je slučajno u Mekdonaldsu otkrio modni agent Džozef Čedvik. Posle dužeg ubeđivanja poslala mu je svoje fotografije. Sa sedamnaest godina je otišla u London, pošto su joj objasnili da je Australija malo tržište za nju i da ima potencijal za svetsku karijeru. Godinu dana živela je sama u britanskoj prestonici od naše ušteđevine u nadi da će joj agencija pronaći angažman. Malo je nedostajalo da odustane. Baš kad je razmišljala da se vrati u Autraliju, usledio je veliki preokret. Bilo je to 2010. Dobila je nekoliko poslova i postala svetska zvezda kakvu ste je i vi upoznali. Ona je još tada htela da promeni pol, ali su joj agenti savetovali da to ne čini. Od jedne britanske televizije dobili smo višemilionski ugovor za rijaliti Najlepši dečak na svetu, za koji smo kao porodica snimili i pilot epizodu. Andreja je odustala uz reči: Mama, ne mogu da lažem svet za novac. Nisam dečak”.

Kada se činilo da su se sve kockice konačno složile i da svet poznatih ima jedno unikatno androgino biće koje živi između dva pola, Andreja je odlučila da se podvrgne operaciji kako bi u potpunosti postala žena. O svojoj nameri nije obavestila majku.

“Rekla je Igoru šta će uraditi, ali ga je zamolila da meni ništa ne govori kako se ja ne bih sekirala. Jednostavno, to je moralo da se dogodi. Andreja nije imala dečka pre promene pola. Ovo prvi put kažem javno, a ni ona o tome nije pričala. Moja kćerka trenutno živi u Njujorku gde se, osim manekenstvom, bavi pisanjem knjige i snimanjem filma o svom životu. Uskoro ćete čitati i gledati sve što vas je ikada zanimalo o Najlepšoj devojčici na svetu”, zaključuje Jadranka Pejić razgovor za GLORIJU.