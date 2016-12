Ispovest Đokovićeve majke: Volela bih da zaboravim Novakove suze

Porodica Đoković će 2016. godinu pamtiti kao veoma stresnu. Majka teniskog asa Novaka Đokovića, Dijana otkrila je šta želi svom sinu, kao i zbog čega joj je bilo najteže u 2016. godini.

“Samo neka je on zdrav i srećan. Sve drugo je manje bitno. On je toliko toga uradio do sada da ne mogu da tražim više ništa. Neka je živ i zdrav i neka uživa u porodici i na terenu. U ovoj godini bih volela da zaboravim trenutak kada je Novak na Olimpijskim igrama bio u suzama”, rekla je Dijana.

Dijana je otkrila i koliko je bila stroga majka.

“Moram da kažem da sam bila stroga mama svojoj deci. Možda sam za nečiji ukus bila malo strožija, ali mislim da je to mnogo bolje nego da pustim decu da rade šta žele”, rekla je Novakova majka.