Isidora Bjelica: Predugo sam trezna

Isidora Bjelica pojavila se prvi put u javnosti nakon što je dva meseca provela u Crnoj Gori zbog pretnji smrću.

“Isključila sam se, bavila se cvećem, pecala, plivala… Na taj način sam se oslobodila stresa. Moja omiljena rečenica je “pametniji ne popušta, on napušta”. Čovek ponekad stvarno mora da se izmesti iz te negativne energije koja ga okružuje. Koliko je s jedne strane divno to što imate puno obožavalaca, poznati su često na meti psihopata. To su takve reči da sam se ja uplašila, najviše za decu. Vila se razbolela, dobila je alergiju. Nije im lako, deca su teško podnela moju bolest, samo im je još psihopata falio. Ja sam četiri godine imala psihologiju na fakultetu. Kada te neko vređa na taj način što ti je izvađena materica i govori pazi šta će se desiti tvojoj ćerki… Jasno je da je reč o manijakinji”, rekla je Isidora, prenosi alo.rs.

Uprkos zdravstvenim problemima i svim nedaćama i koje su je snašle poslednjih godina, srpska spisateljica nije izgubila smisao za humor.

“Kada me pitaju šta mi najviše nedostaje i za čim najviše žalim, obično kažem “predugo sam trezna”. Ranije sam volela da popijem čašu vina s vremena na vreme”, zaključuje ona.