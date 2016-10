INTERVJU Tamara Grujić sa mužem u akciji: Moj brak bi bio neodrživ da ne radimo zajedno

Nova sezona emisije “Sa Tamarom u akciji” počela je sa emitovanjem na Radio-televiziji Srbije, pa će u novih šesnaest epizoda gledaoci imati priliku da vide priče sa najugroženijim porodicama na jugu naše zemlje.

U glavnoj ulozi ispred kamera i ovoga puta je Tamara Grujić, koju gledaoci godinama vezuji za humanost i dobročinstvo. Od prošle godine u tome joj pomaže suprug Vuk, sa kojim se upustila u preduzetničke vode. U zajedničkoj produkcijskoj kući spajaju nešto što na televiziji do sada nije spojeno, pa dok grade domove za najugroženije istovremeno gledaoce upoznaju sa prirodnim lepotama zemlje i tradicijom.

U intervjuu za magazin Hello! šarmantna voditeljka otvoreno govori o izazovima saradnje sa suprugom, podršci porodice, pomoći prijatelja i antistres terapijama, među kojima su i naporni treninzi, zbog kojih je vidno promenila izgled.

Druga sezona emisije je počela. Kada ste se vratili u akciju?

“Krajem maja završili smo snimanje prve sezone i odmah krenuli u pripremanje nove. Najveći izazov predstavlja angažovanje lokalnih samouprava pri traženju socijalno ugroženih porodica na toj teritoriji. Naš format veoma je komplikovan, podrazumeva rad arhitekte i izvođača radova u proceni građevinskih radova koji moraju da budu mogući u pet radnih dana, koliko imamo za svaku epizodu”.

Koliko su ta putovanja i snimanja iscrpljujuća?

“Boravak na terenu veoma je iscrpljujući. Otišli smo iz Beograda krajem avgusta, a vraćamo se polovinom decembra. Propuštamo rođendane, slave, sve bitne događaje naših roditelja i prijatelja. Nedostaje nam svima sve to, ali pokušavamo da napravimo porodičnu atmosferu na terenu kako bi nam svima bilo lakše odsustvo iz rodnog grada. Kada se vratimo, potrudićemo se da sve nadoknadimo. Suštinski u Beogradu boravimo od kraja decembra do početka februara, i od kraja maja po početka avgusta. Na sreću, radbina i prijatelji imaju mnogo razumevanja i tolerancije. Vole ono što radimo, i podržavaju”.



Vidno ste izgubili na kilaži. Da li je reč o stresu ili ste tako želeli?

“I jedno i drugo. S godinama shvatila sam da mi je najbolji lek od stresa i brzog ritma života sport, odnosno fizička aktivnost. Vežbam po programu bliskog prijatelja Marka Petrovića. Postala sam zavisna od vrlo napornog treninga. Kad god imam pauzu u snimanju, vežbam svaki dan, po dva i po, tri sata. Naučila sam da volim svoje telo i da ga slušam. Krupna sam žena, visoka, genetski, znam kako sam građena, znam šta mi je dao Bog, a šta treba da korigujem. Uz vežbe, koje su mi pomogle da spremim svoje telo na velike napore, trudim se da ga hranim onim namirnicama koje će mu pomoći da funkcioniše na najbolji mogući način. Veoma sam sklona alergijama, pa izbegavam meso i mlečne proizvode”.

Radite zajedno sa suprugom. U vašem slučaju pokazalo se da posao i zadovoljstvo ipak treba mešati.

“U slučaju našeg zajedničkog posla odlučili su zajednički interes i profesija. Ja sam radila na televiziji, moj suprug na filmu. On je diplomirao produkciju na Akademiji umetnosti u Beogradu, koju sam ja upisala i sada sam na trećoj godini. Nama se sudbinski desilo da smo se prvo upoznali i počeli da živimo zajedno, a onda i stupili u brak radeći poslove ispred i iza kamere. Kada se pružila mogućnost da radimo zajedno, spojili smo lepo i korisno”.

Koliko vam znači to što je on u svakom trenutku tu?

“To je u stvari bilo presudno. Brak između nas bio bi neodrživ da sam ja na terenu devet meseci, a on na drugim projektima. Mi zapravo radimo i živimo zajedno. S druge strane, bez obzira što imamo ista profesionalna interesovanja, karakterno smo potpuno različiti. Ja sam plahovita, on je veoma smiren tip, pravi producent. Ja sam ispred kamere, uvek tražim više, uvek želim više, tražim pomoć, novac, podršku, ljudi reaguju na mene, a on radi ono za šta ja nemam vremena, a podjednako je važno. On vodi firmu, vodi finansije, administraciju, papirologiju, brine o tehnici, ljudima. Podelili smo se. Nije bilo lako, pogotovo zbog različitosti karaktera, ali ako postoji ljubav, sve je moguće i sve se prevazilazi”.



Da li je Vuk isključivo oslonac i podrška ili je i glasan kritičar kada treba?

“On je, kao i moja mama, najveći kritičar koga sam mogla da platim. Sve kritikuje, takav je tip. Sve gleda prvo crno, pa onda belo, za razliku od mene. Ali upravo zato mi je najveći oslonac. Prava protivteža. Pošto previše vodi računa o svemu, samim tim mi uliva ogomnu sigurnost. Njegovu kritiku prihvatam užasno profesionalno i ozbiljno. Slušam ga i veoma cenim njegovo mišljenje”.

Sa vama putuje i jedan četvoronožac. Ko je vaš verni prijatelj?

“Moja najbolja drugarica je jazavičar Milica. Iz ove perspektive ne mogu da zamislim život bez nje, a ona je zapravo pas mog muža, koju sam ja bukvalno usvojila. Kako da vam objasnim, videla ženska s kim će bolje proći u životu. Nigde ne idem bez nje, ona je deo mog života i samim tim i emisije”.



Kako najradije provodite slobodno vreme?

“Gotovo uvek smo zajedno, suprug, ja i pas. Ipak, moja druga porodica je, osim mojih roditelja i sestre, moj Krsmanac. Moji prijatelji više od dvadeset godina, koji me razumeju, na Vajber grupi apdejtujemo sve na dnevnom nivou i viđamo se kad god je moguće. Ali moram da priznam da imam i druga za pozorište, pa društvo za koncerte, pa onda za razne druge društvene događaje. Veoma sam društvena i imam različite krugove društva. S obizirom na to da je moj suprug kućevan tip, kad god sam u Beogradu, gotovo uvek izlazim u život bez njega”.

U prethodnom intervjuu za Hello! rekli ste da se radujete ulozi roditelja i da priželjkujete veliku porodicu. Jeste li ovaj period ipak podredili poslovnim ambicijama?

“Tako se namestilo iako radimo na tome. Nikada privatni život ne bih podredila karijeri, i dalje verujem da uz dobru organizaciju sve može da se postigne, pogotovo ako radite ono što volite i nemate uslove od pretpostavljenih. Samo treba da se desi. Daj Bože, uskoro”.

Šta je to čemu se u ovom trenutku najviše radujete, na šta usmeravate energiju?

“Pravo da vam kažem, kao prava baba, dobrom zdravlju i dobrim vremenskim uslovima za snimanje, bez kiše i niskih temperatura. U to ime, ako može mnogo, mnogo sunca”.