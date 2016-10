INTERVJU Saša Joksimović: Priželjkujem da vodim neki TV šou jer to dobro radim

Talentovani glumac Saša Joksimović ovu jesen dočekuje sa gustim rasporedom obaveza. Angažmani u nekoliko beogradskih pozorišta, kao i uloge u televizijskim projektima umnogome će mu smanjiti slobodno vreme, koje je tokom leta iskoristio za uživanje sa porodicom.

Tridesetpetogodišnji Valjevac, sa stalnom adresom u Beogradu, uživa u skladnom braku sa suprugom Nevenom, sa kojom je pre sedam godina dobio sina Iliju. Polazak u prvi razred škole ovog septembra bio je poseban događaj za tročlanu porodicu Joksimović, koja priželjkuje da im se što pre pridruži novi član.

Na profesionalnom planu raduje se novim glumačkim izazovima, među kojima je i saradnja sa Draganom Bjelogrlićem u seriji “Senke Balkana”, čije snimanje je u toku. Na početku razgovora Joksimović se osvrnuo na novu pozorišnu sezonu i otkrio zbog čega se iznova raduje izlasku na scenu.

“Volim pozorište i uživam u predstavama koje radim već nekoliko sezona unazad. Volim miris pozorišta, ukus kafe u bifeima, svoje kolege, svoje rituale pred svaku predstavu… Jednostavno, radujem se svakom novom početku”.

Angažovani ste u nekoliko beogradskih pozorišta. Koliko vas često menjanje scene inspiriše u radu?

“Da bi napredovao, glumac mora da učestvuje u što više projekata i da radi sa što više različitih reditelja. Ja sam imao tu sreću da radim dosta različitih uloga i primećujem kod sebe plodove tog rada. U toku jedne nedelje sam Hitler, gej, štreber, sumnjivo lice, komunista, fitnes instruktor, princ… I kada dođem kući, više ni sam ne znam šta sam”.

Ima li naznaka da se uskoro ponovo nađete pred kamerama u ulozi voditelja nekog televizijskog šou-programa? Koliko to priželjkujete?

“Slagao bih kada bih rekao da ne priželjkujem. Dobro se osećam na sceni koja pruža i dozvoljava improvizaciju. Mislim da to dobro radim, a ono što dobro radim, to i želim. A ono što ne radim kako valja, od toga bežim. Imam mnogo obaveza i pitanje je da li bih sve postigao. Ja jednostavno funkcionišem, kada me neko pozove u vezi s nekim projektom, ili pristanem ili ne. Ukoliko pristanem, kasnije zbog nedostatka vremena neke projekte moram da odbijem. Sve je u tajmingu i organizaciji producenata”.

Gleda li vas supruga često na sceni?

“Sve moje predstave je odgledala po nekoliko puta i onda joj ostaje da me gleda kod kuće, kada svakog dana premijerno izvodim nove predstave i nove uloge. U tome baš uživa”.

Sin Ilija krenuo je u prvi razred. Kako je ovaj veliki događaj propraćen u krugu porodice i kako savladavate prve školske izazove?

“Ilija kao da je krenuo u osvajanje Himalaja. Bile su to ozbiljne pripreme, pitao se kako će sve to izgledati, šta bi trebalo da radi, kako će se snaći. Međutim, brzo je shvatio svoje obaveze i mnogo se raduje svakom novom školskom danu. Supruga i ja radujemo se vikendu. Ima super učiteljicu i svoje drugare iz obdaništa koji su sa njim u razredu. Mama je malo teže prihvatila školu, kao svaka normalna mama, dok sam ja bio dosta smireniji od nje”.



Koliko je to uticalo na vašu organizaciju u okviru porodice?

“Sve je u dobroj organizaciji, onda se sve može postići. Dan je dovoljno dugačak, važno je pametno ga iskoristiti”.

Negujete li sa sinom prijateljski odnos ili se trudite da mu budete autoritet?

“On i ja smo drugari i pitanje je ko je od nas dvoje veće dete. Kada igramo igrice, trudimo se da pobedimo jedan drugog, borbamo se, kako mi kažemo, i nikada nam nije dosadno. Mi u porodici negujemo zdrav odnos i tako jedino funkcionišemo”.

Jeste li stroži od supruge?

“Kad Nevena podvikne, Ilija i ja to shvatimo vrlo ozbiljno. To se uglavnom desi kada pravimo problemčiće, i kad ona zagrmi, mi se pitamo da li grmi, il’ se zemlja trese, da li bije more o mramorje. Ko bi rekao da od žene visoke sto šezdeset jedan centimetar to može da se desi. Dakle, ja sam stroži”.

Priželjkuje li Ilija da dobije brata ili sestru?

“Priželjkuje i često pita kada ćemo se mama i ja poljubiti dvesta puta pa da dobije sestru. Roditelji će mu ispuniti tu želju”.



Čime se Nevena bavi, da li je i njeno radno vreme nepredvidivo poput vašeg?

“Nevena je veoma odgovorna osoba, nekad u tome preteruje. Pošto je završila Filološki fakultet bavila se nemačkim jezikom neko vreme, radila je kao novinar na nekoliko televizija, a sada je upisala još jedan fakultet. Akademiju umetnosti, odsek produkcija, na kojoj je završila prvu godinu sa svim desetkama. Jako je uspešna i već ima ponude za posao u inostranstvu. Eto, žena mi je do juče bila brucoš, samo što je ove godine preskočila brucošijadu”.

Očigledno je da vodite računa o svom izgledu. Koliko ste u tome rigorozni?

“Nisam uopšte rigorozan. Jednostavno, treniram zbog zdravlja i kondicije koja mi je neophodna u poslu. Sad ako se ocrta neki mišić u međuvremenu, šta ću… Neka, lepo mi stoji”.

Jeste li pobornik pravilne ishrane i zdravih životnih navika ili u vama prevlađuje umetnički, neposlušni duh?

“Pobornik sam zdrave ishrane koju uopšte ne primenjujem. Umetnički duh u pozitivnom smislu prevlađuje, nikako u negativnom”.

Na šta ste u ovom trenutku najviše skoncentrisani?

“Trenutno sam koncentrisan na nove projekte i rad na seriji Senke Balkana. Radujem se saradnji sa Draganom Bjelogrlićem. Volim njegov rad i čast mi je da sam deo njegove ekipe. Selo gori a baba se češlja kreće sa emitovanjem ove jeseni, a mjuzikl Povratak otpisanih radi se od novembra. To su sve trenutno aktuelni projekti, a radujem se i nekim novim, ali o tome kada dođe vreme”, zaključuje Joksimović razgovor za magazin Hello!