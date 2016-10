INTERVJU Nataša Miljković: Jedino ja vidim da je Drina kriva

Nataša Miljković, autor i voditelj televizijskih emisija, u intervjuu za Hello! kaže da sebe često uhvati kako jedina vidi da je Drina zapravo kriva, svemu daje šansu da joj izmami osmeh i gorak dan zasladi čašom vina…

Imate li neki ritual kojim započinjete dan?

“Odavno nemam vremena za rituale, samo rutina”.

Da li je budilniku teže da probudi đaka prvaka ili njegovu mamu?

“Moj prvak je moj budilnik. Prirodni”.

Zasladite li radije gorak dan čašom dobrog vina ili tablom najslađe čokolade?

“Ne jedem slatko. Dakle, radije vino”.

Čime se brani studiozan odnos prema novinarstvu u eri rijaliti programa?



“Otporom i inatom u društvu ljudi naoružanih istim oružjem”.

Možete li sebe da zamislite u nekoj drugoj profesiji?

“Mogu, moram, sve češće zamišljam… Što mi veoma teško pada”.

Čime gasite strah od neizvesnog?

“Razgovorom s najbližima, male lekovite seanse posle koje poverujem da će sve biti u redu”.

Uhvatite li nekada sebe da se trudite da ispravljate “krivu Drinu”?

“Uhvatim sebe kako jedina vidim da je Drina zapravo kriva”.

Verujete li da je pravda uvek dostižna?

“Neka kosmička – možda”.

Šta smatrate svojom najvećom manom?

“Ima ih više, ne bih ih ređala po veličini. Sve su mi podjednako drage”.

A vrlinom?

“Isto tako”.

Šta vas najlakše razbesni?

“Nisam taj besni tip”.

A nasmeje?

“Svemu dajem šansu da me nasmeje. Recimo da je Lazar šampion u tome”.

Najteže pitanje koje ste u životu nekome uputili?

“Pamtim odgovore, a bilo je onih posle kojih nisam više bila ista”.

Čemu se i danas radujete kao malo dete?

“Mom Rimu”.

Koji vam je omiljeni vic o plavušama?

“Ja sam plavuša koja zaboravlja viceve”.

U čemu vam nema ravne?

“U nesposobnosti da nađem odgovor na ovo pitanje”.



Jeste li romantični?

“Ima takvih dana”.

Da li je ljubav opojna ili lekovita?

“Prvo opojna, onda lekovita. A kasnije, često ubitačna”.

Čime se najočiglednije dokazuje to osećanje?

“Životom”.

Koji vam je najlepši stih o ljubavi?

“Uvek mi je teško kada od onoga što volim treba da izaberem šta volim najviše, ali, pošto sam malopre čula Arsena, neka to bude ovo: Sad su jasni moji puti, ti me ljubiš, čega da se bojim? Sad u meni više ima, ti me hrabriš, ti me činiš boljim”.