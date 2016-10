INTERVJU Marija Veljković uskoro dobija treće dete: Milan i ja smo sanjali da imamo veliku porodicu

San o velikoj porodici voditeljki Mariji Veljković i njenom suprugu Milanu Milovanoviću polako se ostvaruje kada su saznali da će početkom sledeće godine po treći put postati roditelji.

Srećna vest jako je obradovala skladni bračni par koji već ima četvorogodišnjeg sina Đurađa i dvogodišnju kćerku Rosu, a njihovi mališani takođe jedva čekaju da dobiju još jednog člana ekipe za igru.

“U petom sam mesecu trudnoće i za mene i moju porodicu ovo je najvažnija i najlepša vest koju smo saznali ove godine. Milan je baš kao ja presrećan i kao svaki put do sada vrlo je brižan i pažljiv prema meni. Nedavno smo saznali i pol bebe i smišljamo ime, ali za sada još ne želim da otkrivam informacije o tome”, počinje priču voditeljka kviza Slagalica, koja je još dok se zabavljala sa suprugom maštala o tome da budu roditelji troje dece.



“Milan i ja od početka naše veze imali smo želju da naša porodica bude velika i da imamo troje mališana. Međutim, tada nimalo nismo bili svesni šta to znači. Tek kada smo dobili Đurađa, a potom i Rosu, shvatli smo koliko je to ozbiljan zadatak, ali se naša želja zbog toga nije umanjila. Ipak, sačekali smo da deca malo porastu, jer dok je naša kćerka bila beba najveći luksuz mi je bio da odspavam nekoliko sati”.

Buduća majka troje dece tvrdi da je sada već iskusna trudnica i da se dobro zna šta je čeka u narednim mesecima, a svoja iskustva kroz koja je prolazila odlučila je da opiše u knjizi “Trudnoća je dar”, koja će uskoro biti predstavljena publici.

“Knjiga je već napisana, a trenutno sam u fazi pregovora sa izdavačkim kućama. Na ovaj korak odlučila sam se zato što sam tokom prve trudnoće imala mnogo pitanja i proživljavala mnoge stvari koje su mi u tom trenutku bile potpuna nepoznanica. Koliko su mi u tom periodu bile značajne medicinske knjige, još dragocenija su mi bila iskustva ostalih majki, te sam se zbog toga potrudila da napišem knjigu u kojoj će svaka trudnica pronaći iskustva drugih majki koja su slična njenom”, tvrdi Veljkovićeva, koja kaže da su sve njene trudnoće posebne na svoj način:

“Moje prve dve trudnoće bile su potpuno različite. Dok sam tokom prve imala mnogo snage, čak sam brisala pod terase u devetom mesecu, u drugoj sam konstantno osećala umor i sve mi je padalo teško. Sada, recimo, još osećam mučnine, iako sam u petom mesecu, i čekam da vidim kako će se situacija dalje odvijati. Ono što je sigurno jeste da je i ova trudnoća priča za sebe i da se odvija nekim posebnim tokom”.

Iako će već sledećeg meseca ući u poslednje tromesečje blagoslovenog stanja, lepa plavuša dobila je svega nekoliko kilograma, te se po njenom izgledu teško može zaključiti da je trudna. Kao i ranije, ne planira da ide na porodiljsko odsustvo sve dok ne uđe u deveti mesec trudnoće.

“Nisam tip osobe koja voli statičan način života tako da ću voditi kviz Slagalica sve do devetog meseca. Tako je bilo i tokom moje prve dve trudnoće i sve je odlično funkcionisalo, pa nema razloga da sada pravim izuzetak. Takođe, tri meseca posle porođaja vratiću se poslu, pošto je to najkraći zakonski rok posle koga možeš da radiš. Moja profesija ne zahteva da po osam sati budem u kancelariji tako da mogu lako da organizujem svoje obaveze i postignem sve što me čini srećnom. Prija mi da imam obavezu da se lepo obučem i našminkam, smatram da bi žena uvek trebalo da bude ono što jeste bez obzira na materinstvo koje samo daje punoću životu”, iskrena je Marija, koja tvrdi da njen sin nestrpljivo očekuje rođenje bebe, dok je kćerka još mala da bi mogla da shvati šta će se zapravo desiti kroz nekoliko meseci.



Atraktivna tridesetšestogodišnjakinja ističe da će i svoju treću bebu vaspitavati na isti način kao Đurađa i Rosu, te da je, za razliku od njenog supruga koji zna da bude i strog, ona veoma blaga majka.

“Već sam razvila svoj metoda vaspitavanja dece, a on se ogleda u tome da mi nije teško da im jednu istu stvar objasnim koliko god treba puta sve dok oni to ne zapamte i ne počnu da primenjuju. Ne volim da vičem na svoju decu jer smatram da ću tako postići kontraefekat i da samo mogu da ih provociram da mi teraju inat. Jeste da mi je potrebno više vremena i strpljenja da ih naučim nečemu, ali to je moj izbor. S druge strane, Milan zna da odglumi strogoću jer on ima svoje metode, što je dobro”, zaključuje Veljkovićeva razgovor za Hello!