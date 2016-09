INTERVJU Ivan Ivanović: Unapred žalim svoju novu devojku jer znam šta je čeka kad se sazna za nju

Danas mnoge tradicije nestaju, a nove zbog tempa kojim živimo ne stignu da se stvore. U medijima je to još izraženije jer se sagovornici i događaji sve brže smenjuju.

Međutim, intervju sa Ivanom Ivanovićem, koji magazin HELLO! objavljuje pred početak svake televizijske sezone, prerastao je u tradiciju. Na konstataciju da ga sada prvi put čitaocima predstavljamo kao pravnika, naglasio je da nije diplomirani pravnik, već samo – pravnik.

“To je takozvana mala diploma, koja se tretira kao nešto između više škole i fakulteta. U svakom slučaju značajna je za mene i moje roditelje, jer se u kući dvadeset godina govorilo o tome. Posle ovoga, u mom životu ne postoji ništa nedovršeno”, kaže poznati voditelj.

Verovatno znate da će mnogi reći “on je, kao, učio” ili nešto slično.

“Na Tviteru se odmah poteglo to pitanje, a onda se javilo mnoštvo studenata koji su sa mnom polagali ispite. Na Beogradskom univerzitetu fakulteti imaju obavezu da obezbede javnost ispita. Mislim čak da na Pravnom ispit ne sme da se polaže jedan na jedan, već da moraju da budu prisutni drugi studenti. To je ključna razlika između privatnih i državnog fakulteta. Znao sam da će biti raznih budalaština, ali to je normalno u zemlji u kojoj je masa diploma pod znakom pitanja. Kad je već tako, što se ne bi sumnjalo u voditeljsku”.

Nekad su govorili: “Sad kad si diplomirao, prvo da se zaposliš, pa oženiš”. Vi ste išli obrnutim redom.

“Govorili su i: Imaš parče hleba u rukama. Ja sam se prvo oženio, dobio dete, razveo, pa diplomirao”.

Kako se nastavlja niz u emotivnim zbivanjima?

“Emotivno sam sasvim u redu, ali mislim da to nije tema za moje intervjue. Unapred žalim svoju devojku jer znam šta je čeka kad se bude saznalo za nju. Videli ste koliko je naslovih strana bilo zbog fotografije na kojoj sam sa drugaricom. Trudim se da ignorišem postojanje neprofesionalnih ljudi u ovom našem esnafu jer mislim da bi mi koji se ozbiljno bavimo novinarstvom trebalo da postavimo ogradu prema njima. To je način da sačuvamo profesiju, da ne dozvolimo da se sve svede na prenesene tvitove ili fotografije sa Instagrama”.

Budući da imate više od pola miliona pratilaca na Tviteru, šta god da se objavi za nekoliko minuta možete da demantujete.

“Ne osećam potrebu da se branim jer prema celom tom svetu osećam gađenje”. Kad reaguješ, pokazuješ da ti je bitno šta su napisali i da oni imaju neku snagu, a nemaju je. Najkraće rečeno, to su nečasni ljudi. Iskreno, nebitno je šta se piše po novima ako tvoja porodica i prijatelji znaju kako živiš, a kod mene se to zna. Odmah ću reći i to da svakoga ko veruje tabloidima smatram idiotom, baš kao i one koji smišljaju te besmislice. Ako si takav, ne trebaš mi ni kao fan, ni kao gledalac, nikako”.

Razgovaramo u subotu pre podne. Neobično vreme za nekoga ko je često pominjao “lude noći u kafani”.

“Sada se one dese pet puta u godini, što je sasvim u redu, a pre je bilo pet puta nedeljno. Nisam imao problem sa alkoholom ili bilo čim drugim, već sam samo voleo da izađem, provedem se, ostanem celu noć, ali više nije vreme za to. Kad napuniš četrdeset godina, ne samo da bi trebalo da počneš da živiš ozbiljnije, već organizam počne da ti šalje poruke da više ne možeš da voziš kao ranije”.

Kada ste u emisijama govorili o četrdesetom rođendanu, delovalo je da se šalite, ali izgleda da ste ga ipak doživeli kao prekretnicu.

“Svakome je prekretnica, a i psihijatri kažu da je prirodno da čovek tada pravi presek – šta je postigao, šta je mogao da uradi drugačije, gde je pogrešio. Nisam oduševljen činjenicom da godine i život prolaze, ali je tako. Za razliku od većine ljudi bio sam baš zadovoljan tim svojim rezimeom. U godinama kad maštamo šta ćemo i kako ćemo jednog dana ovako nešto nisam mogao ni da izmaštam”.

A o čemu sada maštate?

“U ovom trenutku više razmišljam o potezima u privatnom životu nego u poslovnom, jer moja karijera ne zavisi od mene. U televizijskom biznisu igra je veoma prljava, te je potpuno nebitno da li radiš dobro ili loše. Odlučuje se na osnovu uskogrudih i neprofesionalnih parametara. Jedino me zanima šta mi ljudi na ulici govore o emisiji, da li im se sviđa, šta bi menjali. Mislim da je posle ovih deset godina jasno da sam sve vreme radio baš za publiku. Nikada nisam pravio kompromise sa centrima finansijske i bilo koje druge moći. Ne umem da pogodim šta ekipa koja trenutno drži televizijski biznis u Srbiji misli da je dobro ili ne, jer ne govorimo istim jezikom i ne razmišljamo istom glavom. No, promeniće se stvari. Valjda, jednom…”

Hoćemo li to dočekati?

“Hoćemo. Realno, pozitivne stvari nam ne dolaze često, ali dođu. Važno je da smo zdravi. Čovek mora da se nada da će biti bolje”.

Stres utiče na zdravlje, tako da smo opet u problemu.

“Jedno američko istraživanje pokazalo je da je prosečni vek ljudi koji više od dvadeset godina rade u televizijskom biznisu šezdeset četiri godine, što je skoro dve decenije ispod proseka. Ovo je posao u kojem ti se iz čistog mira na glavu sruči sve što si mogao da zamisliš, pa i preko toga. Generalno, neophodno je da se trudiš da što manje oštećuješ sopstveno zdravlje, jer će to oni drugi sigurno uraditi”.

Vama se, izgleda, svakih pola godine nešto sruči na glavu.

“Ne, to se dešava na tri meseca. Znam da će ovo zvučati kao floskula jer je bezbroj puta ponovljeno, ali jedna od najvećih istina je da mi Srbi nikada nismo mogli, ne možemo i nećemo moći da podnesemo da je neko naš napravio uspeh. Ako taj uspeh potraje neko vreme, ljudi počinju da te mrze jer moraju sebi da objašnjavaju zašto oni nisu uspeli, a odgovor je uvek isti – nisu se dovoljno trudili”.

Uzimate li u obzir faktor sreće?

“Naravno. Bez nje ništa, ali njeno učešće u uspehu je deset odsto. Moraš da se izboriš da sagradiš ovih devedeset da bi ti Bog poslao tih deset”.

Sigurna sam da znate da postoje ljudi koji su ubeđeni da vaši saradnici “prokrstare” internetom, nađu sve što je zanimljivo o gostima, to vam “serviraju”…

“Na početku moje karijere svi su govorili da sam tupan kome drugi pišu, a ja samo dođem i to pročitam. Bilo je skandalozno što imam scenariste, a sada skoro svaka emisija ima scenaristički ili urednički tim. Ko se iole razume u ovaj posao zna da intervjue ne radim po principu napisao sam petnaest pitanja, pa idemo redom. Pričam s ljudima, a spremljena pitanja mi služe samo da bih, ako razgovor u nekom trenutku zastane, imao kostur na koji ću se osloniti. Međutim, kad pet stotina ljudi radi ovaj posao, a od toga imaš pet pravih novinara, onda je teško objasniti razliku. S vremenom naučio sam da me takve stvari ne uzbuđuju. Jednom, kad sam o sličnim temama pričao sa Sinišom Mihajlovićem, rekao mi je – znaš koliko mačku boli uvo šta miševi o njoj pričaju”.

Da li je zato sve manje vaših intervjua u novinama?

“Mislim da imam pravo da tražim da taj ko sedi preko puta mene zna nešto o ovom poslu. Nemam vremena da ga gubim sa devojčicama koje ne znaju ni koliko godina radim, a kamoli još neki detalj. Džiboni ima super anegdotu. Novinari jedne emisije dve godine su od njega tražili intervju. Posle nekog koncerta pristao je da sa njima popriča. Novinarka mu je rekla: Počinje sezona skijanja, gde ćete na skijanje? Odgovorio je: Ne skijam. Novinarka je zanemela jer nije imala drugo pitanje. Njegov komentar bio je: Pa dobro, lipa moja, zar smo ovo čekali dve godine”.

Pričamo u vašem restoranu “ID”. Postoji nepisano pravilo da ljudi, koji su uslovno rečeno kafanski tipovi, ne bi trebalo da se bave ugostiteljstvom.

“Važno je da ne čašćavaš previše jer nešto treba i da zaradiš. To je to. Ljudima pružam ono što znam da im prija, pre svega brigu o njima. Ovo je jedan od retkih restorana u čijem jelovniku piše – ako imaš bolju ideju nego mi, samo reci konobaru. Od namirnica koje imamo možeš da napraviš kombinaciju kakvu god poželiš”.

Kad hoćete da se provedete, da li to činite ovde ili na nekom drugom mestu?

“Ovo je restoran, pa se tu samo jede, a i dalje se provodim u Taboru. To je moja kafana. U njoj je moj jedini spomenik – ram sa slikama na kojima su zabeleženi neki moji trenuci”.

Kad rekoste spomenik, jedan vaš tvit izazvao je veliku pažnju: “Kada umrem, voleo bih da me sahrane na Centralnom groblju. I da ga nazovu Večito veče sa Ivanom Ivanovićem. Hvala”.

“To je bila pijana noć u Rovinju, u kojoj smo se Loka i ja zezali. Ponesen dobrim raspoloženjem, zaboravio sam da će to svuda osvanuti, a upravo zbog toga već mesecima gotovo i da ne tvitujem. Nemam problem što će neko preneti ono što sam napisao, već što će ispod stajati zaključak retarda u kojem je njegov doživljaj onoga što je pročitao. Posle kažu Ivan Ivanović je rekao… A nisam. Možda sam nešto mislio, ali to je nešto sasvim drugo. Na kraju uzmu tvoj tvit, pretvore ga u svoju laž i od toga naprave naslovnu stranicu. S druge strane, Centralno groblje je u naselju Braće Jerković. Tu sam rođen, na tom groblju su svi moji pokojnici, pa smo se šalili da je logično da budem i ja. Onda je Loka rekao da treba da se zove Večno veče sa Ivanom Ivanovićem”.

Za razliku od mnogih, kasno ste uradili prvu tetovažu. Zašto?

“Hteo sam da se tetoviram već sa osamnaest, devetnaest godina, ali sam pomislio da bi bilo dobro da vidim da li ću i sa trideset pet želeti isto. Budući da se to što sam voleo nije promenilo, s tetoviranjem sam počeo pre nekoliko godina. Japanka se našla na ruci zato što je Japan bio i ostao moja velika inspiracija. Čaša i pesnica su skinute sa naslovne strane knjige Dušana Prelevića Kako je umro Baš Čelik. Istu tetovažu, na istom mestu, ima i moj brat. Želeli smo pravu, bratsku tetovažu, a slika je takva da dobro objašnjava velike delove našeg života”.

Za nekoliko godina vaša kćerka imaće ozbiljnije veze. Ako primetite da vas njen dečko podseća na vas kad ste bili mladi, da li ćete joj reći – beži od takvog?

“Smatram da svaki otac ćerki treba da bude bezrezervna podrška. Jedino što želim je da Staša bude srećna, ali ne tako da joj ja određujem sreću. Nikada nisam bio pristalica agresivnog mešanja roditelja u ljubavni život dece i to sigurno neću raditi, iako bi se to možda od mene očekivalo”.

Šta vam je od onoga što je svojstveno njenoj generaciji najteže da razumete?

“Nemam problem sa razumevanjem, ali neke stvari smatram opasnim za budućnost, a to je pre svega otuđenost. Telekomunikacioni dometi im stvaraju utisak da imaju prijatelje po celom svetu, ali prijateljstva nema ako nećemo sesti, zajedno nešto pojesti, pogledati se u oči. Kad se okupi veće društvo, mi matori kokodačemo, a oni sede i gledaju u svoj telefon ili ajped. Eventualno, ako treba da se pređe na viši nivo igrice, konsultuju se jedni s drugima. Bez druženja neće moći da razviju humanistički pristup životu i ljudima. Kukala nam majka kad oni počnu da vladaju, a mi budemo u penziji”.