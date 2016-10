Gužva, selfiji, fanovi… Modna blogerka objasnila da li je popularnost iscrpljuje

Zorana Jovanović Zorannah družila se na Sajmu knjiga sa svojim čitaocima kojima je potpisivala novu knjigu “Vanilla Sky”, a njena najvernija publika, kao i uvek, bile su tinejdžerke koje su nestrplivo čekale da im se ona potpiše na njihov primerak knjige.

“Meni je ovo stvarno predivno. Ja stvarno volim da se družim i da vidim moje fanove. Prošle godine, posle potpisivanja sam bila toliko umorna da sam spavala 16 sati, s obzirom da sve ovo ispcrpi, da se slikaš, nasmeješ, da kažeš neku lepu reč”, ispričala je Zorannah za telegraf.rs, i navela da njena ciljna grupa nisu samo tinejdžerke:

“Ima i mnogo starijih devojaka. Međutim, one (tinejdžerke) su najglasnije i najslađe. Ove devojke, koje su malo starije, one kada me vide na ulici, kažu mi “super si”, ili mi daju neku konstrkutivnu kritiku. Ciljna grupa je raznolika“, ističe modna blogerka koja kaže da ne voli pesmu “Zoko, moja Zoko” i da ne đuska uz nju.

“Nisam dugo bila u kafani, dugo nisam čula tu pesmu, ali ne volim je. Baš je ne volim”, iskrena je blogerka, a na pitanje kako bi prošao neki muškarac kada bi baš tu pesmu zapevao njoj pod prozor, Zorana je rekla uz smeh

“Ne znam šta bi mu moj dečko uradio. Verovatno se ne bi dobro završilo”.