Glumica priznala da je probala drogu, a evo šta je dočekalo!

Legendarna srpska glumica Jelisaveta Seka Sablić nedavno je otkrila da je u mladosti probala “oštru” drogu, što je izazvalo uglavnom negativne reakcije publike.

Glumica je, komentarišući insert iz jedne serije u kojoj puši marihuanu, ispričala kako je imala priliku da proba “težu” drogu zbog koje je imala halucinacije.

“Šta je tu tako čudno? To su gluposti i budalaštine! Probala sam iz znatiželje. Živimo u go*nima i svako želi blato. Neko se usudio da me, u mojih 70 i nešto godina, komentariše i proziva da li se bavim drogom ili ne, a ja tu priču poklonim kao anegdotu. Ne treba plivati po đubretu, to je sve što imam da kažem”, rekla je Seka za Blic Puls.