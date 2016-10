Evo šta kaže Mirka o tome da je za rođendan dobila na poklon stan!

Glumica Mirka Vasiljević je nedavno sa prijateljicama proslavila 26. rođendan, ali slavlju nije prisustvovao Vujadin Savić. Kako bi se iskupio, Vujadin je Mirki navodno kupio stan.

Kako prenose domaći mediji, Vujadin je iskeširao nekoliko stotina hiljada evra za nekretninu na Novom Beogradu, jer je Mirka izrazila želju da tu živi.

Pozvali su glumicu, koja nam je rekla da prvi put čuje da je dobila stan na poklon.

“Znate da mi je oduvek bilo degutantno da komentarišem gde smo putovali, šta smo kupili, koliko to košta itd. Ko to voli, da se hvali cipelama i torbama, neka izvoli, ali meni je to užasno. Mogu da pričam o novoj predstavi, novom projektu, ali to gde živimo i gde smo smešteni treba da znaju naši roditelji i bliža rodbina. Mislim da to nikoga i ne interesuje”, rekla je Mirka za “Blic”.