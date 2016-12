Eva Ras otkriva: Kad popijem “vijagru”, postajem babo*eb!

Glumica Eva Ras i kad ima malu ulogu, uvek joj doda neki čarobni prašak, a ovoga puta dodala je – vijagru!

Posle godina u kojim je igrala glavne uloge i išla na svetske festivale, nije joj bilo teško ni da glumi baba-sere, a sada je u filmu Saga o tri nevina muškarca, stigla do, kako kaže, uloge babojeba.

“Ovaj film je kao naivno slikarstvo, sve je jednostavno, nema palamuđenja, nikakvih velikih tema,

nego jednostavno dečki ne mogu da dođu do svoje cure i odvedu je u krevet, a to je sve što žele. I

šta ja tu radim? Kad se moja baba, koju glumim, nabode na „vijagru“, prvo se iznenadi kako je puna poleta. Ona u početku uopšte nema nameru da vodi ljubav, ali dobije veliku inspiraciju kada, umesto u kupatilo, uđe u spavaću sobu u kojoj na krevetu leži goli lepi mladić. Baba se seti čemu to služi i šta treba uraditi. Zbog „vijagre“ se priseti kako se vodi ljubav. I onda “odvodi” tu ljubav i bude sve kako i treba”, kaže Eva Ras u svom stilu, objašnjavajući svoju malu ulogu u novom filmu Indijca Šridara i dodaje da problem kojim se film bavi nije daleko od stvarnosti.

“Momci ne mogu da stignu do kreveta svojih cura. Ali znate, svi u mladosti imaju ambiciju da naprave orkestar i zarade pare, da izađu iz anonimnosti i da nađu ljubav. I onda naprave orkestar i zarade pare, ali ljubav ne nađu. Jer ima neki feler u ovom vremenu u kojem su mladi ljudi uvek i svuda zajedno, a nešto ipak ne funkcioniše. Zajedno đuskaju, zajedno se smeju, ali za ljubav je potrebno odvajanje, izdvajanje iz mase. Potrebno je da ne budete na splavu, da ne budete na koncertu, nego da budete u krevetu sa mladićem. Ali devojke nikako da dođu do kreveta i mladića. Ne kažem, uvek je bilo teško stići do kreveta, ljubavi i mladića, koji baš vas želi i vas voli”, ističe Eva Ras.