Đuro Palica hitno operisan: Mislio sam da neću preživeti

Glumac Branko Babović, poznatiji kao Đura Palica iz šou-programa “Kursadžije”, jedva je preživeo vikend, kada mu je puklo debelo crevo, a lekari su se satima borili za njegov život.

Kako saznaje “Alo”, jaki bolovi u stomaku potpuno su paralisali glumca, kojeg su iz Hitne pomoći odmah prebacili na VMA.

Iz bolničkog kreveta Branko priča o teškoj situaciji u kojoj zamalo nije izgubio život. Iako ga očekuje dug oporavak i promena mnogobrojnih navika, čuveni Đuro srećan je što je brzom intervencijom lekara zbrinut.

“Zbog jakih bolova u stomaku pozvao sam Hitnu pomoć. Čim sam stigao u ambulantu, lekari su mi uradili preglede i ustanovili da problem pravi debelo crevo. Pošto nisu znali šta se tačno dešava, odveli su me na ultrazvuk i konstatovali da mi je puklo debelo crevo. Više nije bilo dileme niti vremena za čekanje, morali su hitno da me prebace na operacioni sto. Kako su mi ispričali, lekari su dva sata pokušavali da me operišu i uspeli su u tome”, sada sa osmehom priča Babović, srećan što se sve završilo dobro.

“Odmah pošto sam se probudio nakon operacije urađene su mi analize i, na sreću, pokazalo se da se dobro oporavljam. Teško mi je da se setim svega, jer bilo je jako kritično. Mislio sam da ovo neće dobro proći, da se neće dobro završiti, jer sam dosta dugo trpeo bolove”, objašnjava glumac za ovaj denevni list i dodaje:

“Srećom, sve je zavšeno bez većih problema. Trenutno sam na VMA. Očekujem da ću za desetak dana biti pušten da idem kući. Sve je ovo prošlo dobro zahvaljujući hitnoj službi VMA i lekarskim timovima koje predvode doktori Milev Boško i Saša Dragović”, zahvalno kaže Đuro i ističe da ga porodica redovno obilazi i da ima svu potrebnu negu na ovoj klinici.

Babović se nada da će za mesec dana moći da se vrati poslovnim obavezama i da svoj život dovede u stabilnost. Glumac kaže da će držati saveta lekara i propisane terapije, kao i načina ishrane kako bi svoj život doveo u red.