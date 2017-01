Dragan Mićanović: Nagledali smo se i monstruoznijih ubistava od ovog u seriji

Glumac Dragan Mićanović u seriji “Ubice mog oca” igra kuma Kostu, koji je u paralelnoj vezi sa ubicom Natalijom i njenom ubijenom ćerkom Milicom.

Nakon što je otkriveno da je Nataša Ninković ubica, Dragan kaže da je tajnu čuvao i od najbližih.

“Čak ni svojoj majci, koja je gledala seriju, nisam otkrio ko je ubica. Čak ni ćerkama. Video sam da im je interesantno i da ih zanima, i stalno su me pitale. Da ne bih njima pokvario zadovoljstvo, nije mi palo na pamet da im kažem”, objašnjava Mićanović, koji iz braka sa Anom Sofrenović ima naslednice Ivu i Lenu.

“Ima jedna scena, koja mi je bila vodilja lika i okosnica – kada kuma Jovana stane ispred partnera u firmi i kaže da je prvo on bio zaljubljen u Nataliju. A da se onda pojavio Jovan, koji je imao lovu i osvojio je. E, to mi je bila najupečatljivija scena. On je imao veliki kompleks tog svog kuma. Mislim da je u seriji potpuno realno sve. Ne čitam nešto preterano crnu hroniku, ali čovek od toga ne može da pobegne jer je bombardovan takvim vestima. Mislim da smo se nagledali i načitali i gorih, monstruoznijih ubistava od ovog u seriji”, kaže glumac i navodi da je uživao tokom snimanja.

“Ovo je zaista bio kvalitetan rad. Dobra je produkcija, a ja sam imao sreću da su mi glavni partneri Nataša Ninković i Nebojša Glogovac. Zbog toga mi je posebno prijao rad na seriji. Rekli su mi da je gledanost posle svake epizode bila sve veća. Nisam očekivao, moram da priznam. Prijatno sam iznenađen, kao i činjenicom da će biti druge sezone”, zaključuje Mićanović.