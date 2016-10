Dragan Marinković Maca: Ženio sam se triput, ali ovo mi je prvi brak (video)

Dragan Marinković Maca iznenadio je sve kada se početkom godine oženio dve decenije mlađom Jovanom.

Popularni glumac i voditelj iza sebe ima dva propala braka, iz kojih ima dva sina: Lava (12) i Fjodora Simeona (6).

Dragan Marinković Maca uživa u roditeljstvu: Želim još jedno dete!…

Ipak, Maca kaže da brak sa Jovanom doživljava kao prvi, a ne treći, te naglašava da ga nijedna žena ne može promeniti.

“Stalno govorim da je ovo moj prvi brak. Prvi put sam u životu stao pred matičara. Ne može te neko promeniti, možeš se samo prilagoditi nekim stvarima. Na kraju krajeva, ja sam bolno direktan čovek, ne laskam. Kad mi je sa nekim ok – ok mi je, ako mi u nekom trenutku nije ok, ne može me vezati ni dete ni bilo šta. Biram civilizovane partnere i želim takav odnos. Ako mi nismo mi i to nije to, gospodski je razići se”, ispričao je Maca u intervjuu za “Blic Puls”.