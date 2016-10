Doktorka na struju: Kako je Nada Macura postala di-džej zvezda

Doktorka Nada Macura, portparolka Hitne pomoći, proizvela je medijsku pompu kada je nastupila kao di-džej u beogradskom klubu “Zapa”.

Najpoznatiji beogradski kardiolog, čije savete o slojevitom oblačenju, unosu tečnosti i raznovrsnoj ishrani svakodnevno slušamo prilikom uključenja u televizijske programe, imala je toliko uspešno vatreno krštenje za reglerima i miksetom da je pred vratima prepunog kluba ostalo nekoliko desetina ljudi koji nisu uspeli da uđu.

“Ideja da puštam muziku nije bila moja, ali me je veoma obradovala i prihvatila sam je čim mi je Marko, di-džej koji je inače zadužen za muziku u klubu Zapa, to predložio”, otkriva doktorka Macura. “Iskreno, zbog prirode svog posla i ranog ustajanja ranije nisam ni zalazila u takve barove, klubove, kafiće, te nisam ni znala šta me očekuje i kako se pušta muzika u noćnom klubu. Marko mi je mnogo pomogao i objasnio mi šta treba da radim”.

Doktorka se kao prava štreberka pripremala za svoj di-džej debi.

“Morala sam da pitam šta se od mene očekuje. Došla sam mnogo ranije kako bih se spremila za nastup, čak sam se obavestila i ko je Frenk Zapa, čiji veliki mural krasi jedan od zidova kluba. Informisali su me da se tu obično sluša rokenrol šezdesetih i sedamdesetih godina. Odmah je pao dogovor da puštam muziku iz tog vremena. Pitali su me da li i ja imam neku muzičku želju. Odgovorila sam da kad se spremam za posao, pošto svakog jutra ustajem u pola četiri, uvek pustim radio jer me muzika osnaži pred početak napornog radnog dana. Tada volim da čujem grupu ABBA, Ejmi Vajnhaus, Adel, Bijonse, Rijanu, Džastina Timberlejka ili Erosa Ramacotija”, napominje Macura.

KOČNICA ZA UŽIVANJE

Publika je oduševljeno reagovala na Nadine miks bravure, a u klubu su s vremena na vreme puštali zvuk sirene kola Hitne pomoći, što je bilo propraćeno frenetičnim aplauzima.

“Među posetiocima je bilo i dosta studenata medicine, čak i jedan lekar koji specijalizira psihijatriju… Trudila sam se da sa svima njima bar malo popričam, sve su to izuzetno fine i kulturne mlade osobe s kojima možete normalno da komunicirate. Bilo je devojaka koje su se sjajno veselile, jedna od njih je čak tražila da joj se potpišem na indeks. Potpisala sam se na poslednju stranicu, a ima sve desetke! Mnogi su poželeli zajedničku uspomenu sa mnom, te je program kasnio zbog fotografisanja. U poslednje vreme stalno se kritikuju mladi, ali te večeri sam se uverila da su izuzetni i da umeju da slušaju. Ako im lepo priđete, neće biti ni neprijatni ni vulgarni. Stvarno su odlični. I primetila sam da se niko nije napio, sve je bilo odmereno i na nivou, što je još jedan dokaz da mladi i te kako umeju da se opuste, što ja, nažalost, nisam naučila do danas. Ne umem da kažem sebi: E sad ću da uživam. Uvek imam kočnicu koja me sprečava u tome”.

Međutim, ovo nije bio Nadin jedini izlet u nepoznato. Prošle godine učestvovala je u mjuziklu “Monti Pajton Spamalot”. Putem video-bima obratila se kralju Arturu, u ulozi Boga, i poručila: “Obuci se slojevito, uzimaj dosta tečnosti i vitamina i samo pronađi Gral. Okej? I kreni već jednom, ovi ljudi u publici neće sedeti ovde celu noć”.

“Bio je to moj prvi nastup u pozorištu. Glumica Jelena Jovičić mnogo mi je pomogla, uputila me kako da to uradim na najbolji način, koju reč da naglasim kako bih bila dovoljno ubedljiva. Veoma sam joj zahvalna zbog toga”.

Nadi laska poređenje sa slavnom bogatašicom Paris Hilton, koja je nedavno takođe nastupila kao di-džej na jenom partiju zatvorenog tipa u Beogradu. Priznaje da bi opet stala za miks pult i puštala hitove.

“Svidelo mi se i ponovo bih to radila, ali potrebno je da prođe malo vremena. Radoznala sam, zanima me da li bi i drugi put bilo toliko posećeno, pošto je sada došlo i dosta novinara. Nikog nisam obavestila, čak ni moje kolege iz Hitne pomoći jer me je, iskreno, bilo i strah. Bojala sam se da se ne obrukam. Nadam se da ovo nije moj jedini izlet u svet muzike. Kad ste intelektualac i mnogo radite i učite u životu, pravi je izazov odlutati u nešto što vam nije struka. Možda je to fino osveženje za mene, beg od dnevne rutine, crne hronike, tužnih stvari. Di-džejing mi dođe kao uživancija”, zaključuje Macura u razgovoru za GLORIJU.