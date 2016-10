Đoković više ne besni kada mu ne ide na terenu, sada radi ovo! (foto)

Prvi reket sveta Novak Đoković plasirao se u polufinale Mastersa u Šangaju pošto je savldao Nemca Mišu Zvereva sa 2:1.

Mogao je meč i daleko ranije da se završi i to u korist Zvereva, ali je Đoković bio najbolji kada je bilo najteže i u finišu drugog seta uspeo da preokrene rezultat u svoju korist.

Treći set je manje više rutinski priveo kraju i slavio u još jendom neizvesnom meču.

Međutim u trenucima kada mu nije išlo, a bilo ih je dosta u ovom susretu, Đoković nije imao izlive besa. Novinare na konferenciji za medije interesovalo kako je ovog puta uspeo da ostane smiren.

.@DjokerNole: “I hummed a tune on court to help me forget about a previous mistake. And it worked.” 🎶#SHRolexMasters pic.twitter.com/rFDFOWAeTG

— SH Rolex Masters (@SHRolexMasters) October 14, 2016