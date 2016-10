Danina Jeftić zabranila mužu da viđa dete?!

Glumica Danina Jeftić (29) se nakon tri godine braka sa producentom Aleksandrom Kukanjcem (39) razvela i iz Sidneja se preselila u Beograd gde je nastavila novi život sa trogodišnjim sinom Maksimom. Danina sada živi kod svojih roditelja.

Od tada je navodno stavila tačku na prijateljski odnos sa bivšim suprugom.

“Njih dvoje već nekoliko meseci nikako da pronađu zajednički jezik. Posle povratka iz Australije, Aca je na sve načine pokušavao da sa Daninom održi normalan odnos, ali to nikako nije uspevalo jer ona to nije želela. Najviše ga je iznerviralo to što mu je ona zabranila da viđa sina Maksima kojeg po zakonu nakon razvoda ima prava da viđa u dogovoru s njom. Aleksandar je poslednjih dana stalno zove, kako bi se dogovorili oko termina kada će moći da vidi sina, ali mu bivša supruga ne daje nikakav odgovor”, otkriva izvor i dodaje da je pre nekoliko nedelja Danina bez Aleksandra krstila sina:

“On nije bio pozvan na krštenje jer je Danina kao razvedena majka mogla da obavi krštenje i bez Maksimovog oca. U krugu najbližnih članova svoje porodice, ona je organizovala krštenje u jednoj crkvi na Vračaru. Aleksandar je tek kasnije preko zajednčkih prijatelja saznao da mu je sin kršten.”

Aleksandar nije želeo da komentariše ove navode.

“Ne želim da komentarišem bilo šta što se tiče mog privatnog život. Pre svega zbog toga što će moj sin jednoga dana kad poraste moći da čita sve to što je izlazilo po novinama. Probleme koje imamo moja bivša supruga i ja, rešavamo isključivo nas dvoje i ne želim od toga da pravim bilo kakve priče za javnost. Razumem vaš posao, ali nadam se da vi razumete mene”, rekao je producent.

S druge strane, Danina je za Gloriju otkrila drugačiju stranu priče.

Aleksandar i Danina su 2013. sklopili brak u Crkvi Svetog Marka nakon čega su dobili sina Maksima i devet meseci kasnije preselili su se u Australiju, gde su nastavili zajednički život.

Dve godine kasnije obavili su građansko venčanje u Sidneju, ali posle nekoliko meseci Danina je bez medijske pažnje spakovala kofere i sa sinom Maksimom se vratila u Beograd. Samo dvanaest meseci nakon građanskog venčanja Danina i Aleksandar su se i razveli. Danina je široj publici postala je poznata posle filma i serije “Montevideo Bog te video” u kojoj je igrala Rosu, zaljubljenu u Tirketa kojeg tumači Miloš Biković.