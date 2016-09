Danica Maksimović u prvom intervjuu posle objavljivanja njenih nagih fotografija otkriva šta se dogodilo na Adi Bojani

Iza Danice Maksimović (63) je najtežih osam nedelja. Iako je u životu prošla mnogo toga, od nagrada i velike sreće do poroka i gubitaka, nikada nije doživela pokušaj oduzimanja inigriteta i dostojanstva.

U poslednjoj dekadi jula u sredstvu javnog informisanja objavljene su njene fotografije sa nudističke plaže zatvorenog karaktera, na kojoj se odmarala sa suprugom. Na taj način je žena u sedmoj deceniji života stavljena na stub srama, njeno telo, kao sa ginekološkog stola, izloženo svima na uvid.

U prvoj ispovesti o intrigantnom događaju glumica tvrdi da se zbog svega oseća loše, te da joj se zdravstveno stanje pogoršalo.

“Ponižena sam, nada mnom je izvršeno socijalno ubistvo. Na svojoj koži sam osetila šta je to mizoginija, a najviše me je porazilo to što je ovo žena uradila ženi. Preživela sam, kao i cela moja porodica, pravu torturu. Bila sam u emotivnom šoku kad se sve to desilo. Dijabetičar sam, imam propisanu terapiju, a zbog stresa koji sam doživela zdravstveno stanje mi se naglo pogoršalo. Bila sam u agoniji. I sad zaplačem svaki put kada se prisetim svega toga”, kaže Danica Maksimović u intervjuu za Gloriju i pojašnjava šta se dogodilo pomenutog julskog dana:

“Sa suprugom sam bila na odmoru, bili smo na nudističkoj plaži zatvorenog tipa na kojoj su vidno istaknute table da je, pored ostalog, zabranjeno fotografisanje. Nudista sam i dvadeset pet godina odlazim na Adu Bojanu. Da se razumemo, ne stidim se svog tela, glumica sam, u mladosti sam igrala uloge koje su zahtevale i scene u kojima sam bila naga, ali to je bilo u kontekstu umetničkog dela i lika koji sam tumačila. Tog dana sam ležala na ligeštulu kada sam ispred sebe primetila devojku koja se tobože skidala i opušteno razgovarala telefonom. Tek kad je počela da se iskrada, shvatila sam da se nešto dešava. Tada me je momak iz obezbeđenja plaže, koji je pojurio za njom, informisao da je u pitanju novinarka koja je tri dana pre toga bila na plaži i čekala poznate ličnosti. Zamolila sam je da se predstavi. Tek posle dužeg odbijanja da otkrije svoj identitet, ispostavilo se da je u pitanju novinarka jednog beogradskog dnevnog lista. Dok je gospođica bila na plaži vrebajući svaki trenutak da me fotografiše nagu, u obližnjem žbunju nalazio se fotograf iz istog dnevnog lista”.

DNEVNIK UVREDA

Dramska umetnica ne spori da je došlo do rasprave, ali odlučno demantuje da je ošamarila novinarku koja je fotografisala telefonom ljude na privatnoj plaži, na kojoj postoji i fizičko obezbeđenje kao garancija da se oni koji vole nudizam mogu osećati komforno i komotno, bez straha da će ih neko uslikati i zatim to objaviti na naslovnoj strani novina.

“Kunem se da nisam udarila ili ošamarila novinarku. Možda sam je dodirnula tokom razgovora dok sam mahala rukama u pokušaju da joj objasnim da to ne čini, da nema pravo na to. Zamolila sam i nju i fotografa da ne objavljuju te fotografije uz obrazloženje da sam penzionerka! Kako bi se oni osećali da neko njihove majke fotografiše nage? A ja tim mladim ljudima mogu biti majka. Upitala sam ih kako ih nije sramota i rekla im da ima časnijeg posla od ataka na nečiji lični i porodični život. Pravdali su se da su im urednici dali takav zadatak i da jeste sramota to što rade, ali da je u pitanju istraživačko novinarstvo. Pa to nema veze sa istraživačkim novinarstvom! Ja nisam nosilac javne funkcije, funkcioner, ne radim posao od javnog interesa kao političar ili direktor javnog preduzeća. Ne utičem na život ljudi i zato imam pravo na privatnost kad sam na odmoru. Da su me slikali tokom obavljanja mog posla ili na nekom javnom događaju, ne bih imala ništa protiv. Novinari me veoma dobro znaju. Rado im izlazim u susret, dajem izjave i intervjue. Ovako su nasrnuli na moj integritet, a smatram da to nisam zaslužila, kako svojim dosadašnjim radom tako i ponašanjem tokom četiri decenije duge karijere”.

Kad su joj vratili putnu ispravu, koja joj je privremeno oduzeta zbog postupka u Prekršajnom sudu u Ulcinju po tužbi novinarke za napad, Danica je odlučila da se povuče. Nije davala izjave i intervjue. Shvatila je da je za nju i njeno zdravlje najdelotvornije da se skloni.

“Otputovala sam u Barselonu na dve nedelje. To je bio pravi izbor. Tako sam koliko-toliko uspela da se smirim od maltretiranja koje sam doživela. Obilazila sam slavne Gaudijeve građevine, išla u Pikasov muzej, uživala u umetnosti i arhitekturi ovog divnog grada. Tamo me je zatekao poziv da se pridružim Sinđelićima. Srećna sam što sam postala deo ekipe koja radi veoma gledanu TV seriju. Reč je o kvalitetnom projektu u kojem igraju mnoge moje istaknute kolege. Zadovoljstvo je deliti radost igre sa Vojom Brajovićem, Borisom Komnenićem, Goranom Radakovićem, Milicom Mihajlović, Anetom Tomašević, Brankom Pujić i brojnim talentovanim mladim glumcima. Snimanje smo počeli 30. avgusta. U oktobru kreće i nova pozorišna sezona. Radujem se povratku u teatar”.

PODRŠKA OHRABRUJE

Koliko je razočarana odsustvom reakcije zvaničnih institucija, toliko je zadovoljna podrškom koju su joj pružile kolege, prijatelji i neznanci.

“Dobila sam više od stotinu poruka od kolega. Svi su listom stali na moju stranu. To mi daje snagu da izdržim u svojoj borbi za zaštitu dostojanstva svakog od nas. Moja porodica je podnela najveći teret. Verujem u naše pravosuđe i da će me ono zaštititi, što će imati za posledicu sprečavanje ovakvih ekscesa u budućnosti. Niko više ne sme da prođe kroz ono kroz šta sam ja prošla. Učiniću sve da zaštitim sebe i svoj ugled. Ovo je očigledan primer flagrantnog narušavanja privatnosti, što nam je Ustavom garantovano. Emotivna sam i pravdoljubiva. Svaki novi angažman doživljavam kao novi početak, kao mogućnost za novo dokazivanje. Moja poslednja uloga je ulaznica za sledeću. Nikada ništa nisam radila polovično, ne dajući celu sebe. Tako ću i u ovu moju pravnu bitku ući rešena da idem do kraja”.

Ovu godinu, osim po neprijatnostima koje doživela, pamtiće i po gubitku dragih kolega.

“Ostali smo bez plejade velikana i divnih ljudi. Napustili su nas Gaga, Bata, Manda, Marinko. Mnogo za deceniju, kamoli za pola godine. Stajala sam s Mandom pored Batinog kovčega. A onda tri nedelje kasnije ispraćali smo njega. Sve su to teški udarci. Da bi se prevazišli, moraju se čuvati mentalna i fizička kondicija. Glumačka profesija je stresna sama po sebi, a kad se tome dodaju i ovakvi ataci na ličnost i integritet, što sam ja nedavno doživela, onda je jasno zašto je naš životni vek sve kraći”, zaključuje Danica razgovor za Gloriju.