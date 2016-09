Čuvao tajnu 15 godina! Dejan Rambo Petković: Pijan sam dao gol za titulu!

Dejan Rambo Petković zaludeo je javnost u Brazilu priznavši za njihove medije da je najvažniju utakmicu u karijeri igrao – mrtav pijan!

Srpski fudbaler ovo je otkrio 15 godina nakon istorijskog meča protiv Vaska da Game, kada je njegov Flamengo overio titulu šampiona. Zanimljivo, Rambo je bio strelac na toj utakmici.

“Flamengo mi je tada dugovao mnogo para. Otprilike, osam meseci mi nisu dali platu. Došao je i petak i nisu platili, pa su obećali da će platiti u ponedeljak. Morao sam da idem u trening-kamp kluba, ali onda mi se javio prijatelj, inače veliki “flamengista“, i pozvao me da dođem u piceriju. Pridružio sam mu se i satima smo zajedno ispijali piva, da bi me uzeo onako pijanog i ujutru rano odveo do sportskog centra u kom smo se pripremali za utakmice”, ispričao je Rambo svoju pijanu priču.

Legendarni Mario Zagalo već je trpeo veliki pritisak sa strane da ne stavlja Petkovića u ekipu, ali on se odupro svemu. Srbin je igrao i u 88. minutu kod rezultata 1:1 pogodio 90 stepeni protivničkog gola za pobedu Flamenga.

“Zagalo me je pozvao na razgovor. Objasnio sam mu šta se desilo i rekao da želim da igram. Mnogi su ga pritiskali da me ne stavlja u tim jer bih ja u slučaju poraza okrivio upravu za to, ali Zagalo je, kako je voleo da kaže, upotrebio svoje najjače oružje na utakmici. Inače, posle meča su mi isplatili dug“, rekao je Petković, prenosi Kurir.

Novo priznanje Ramba Petkovića izazvalo je veliku medijsku pažnju u Brazilu, uz pozitivne komentara navijača koji ističu da ga posle ovoga još više vole.

U sledećoj sezoni nakon pijanog osvajanja šampionata “karioka“ sa Flamengom, Rambo je prešao u redove Vaska. Kod najvećeg gradskog rivala u Riju proveo je ukupno dve sezone, između kojih je imao i jednogodišnju avanturu u kineskom Šangaju. Pored ova dva kluba, Rambo je branio boje Vitorije, Fluminensea, Gojasa, Atletiko Mineira i Santosa u Brazilu, a Real Madrida, Sevilje, Rasinga i Venecije u Evropi. Igračku karijeru završio je 2011. u Flamengu.