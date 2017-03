Crnogorska Kim Kardašijan zaludela svet! (foto)

Објава коју дели Amra Olević | Artist (@amrezy) дана 23. Мар 2017. у 6:10 PDT

Amra Olević je šminkerka koja postala pravi hit na društvenim mrežama. Nju prati ceo svet samo zbog neverovatne sličnosti sa najpopularnijom rijaliti zvezdom Kim Kardašijan.

Ne samo da Amra liči na Kim, već ju je i upoznala i sarađivala s njom i njenom sestrom Kortni. Ova Crnogorka već duže vreme živi u Americi i zbog njenog talenta je poštuje veliki broj svetskih zvezda.

Ipak, kako to obično biva, njen proboj u svet glamura je bio trnovit.

Rođena je 1988. u gradu Plavu u Crnoj Gori. Nekoliko meseci živela je i u Bosni i Hrvatskoj, pre nego što je otišla u Ameriku, gde je završila srednju školu i upisala koledž, ali je od studiranja ubrzo odustala.

“Nikad me nije zanimala škola i uglavnom sam spavala u učionicama. Odgajali su me strogi roditelji. Pružili su mi sve što mi treba, ali su bili veoma strogi prema meni. Nisam se slagala sa njima kad sam bila mlađa, pa sam se iselila iz porodičnog doma u 23. godini. To je bila moja najbolja odluka u životu. Prošla sam kroz teške trenutke, jedno vreme nisam imala novca ni za hranu. Živela sam sa dečkom i oboje smo se borili da preživimo. Ponekad kad se setim tog perioda pitam se kako smo uopšte uspevali. To iskustvo me je promenilo. Naučilo me je da budem skromna, ali i da cenim svaki trenutak”, rekla je Amra, koja svojim smislom za modu privlači veliku pažnju.