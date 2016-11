Ćerka Nade Blam prošle godine je brutalno pretučena, a danas izgleda ovako (foto)

Kostimografkinja Sara Bradićerka, ćerka glumice Nade Blam, pošle godine je krvnički pretučena u jednom beogradskom klubu.

Sara se oporavila i uz pomoć supruga Marka i njihove ćerke Line uspešno prevazišla ovaj traumatično iskustvo.

Podsetimo, Sara je zbog teških fizičkih povreda morala na operaciju. Ona je operisana na Vojno-medicinskoj akademiji, a nakon ovog iskustva Sara je u medijima govorila o ovom napadu.

“Imala sam ozbiljan incident, nakon kog sam ceo dan provela u urgentnom centru i policiji. Meni nepoznat dečko, koji me je smarao i vređao i koga sam pokušala da se rešim, me je između ostalog, počupao za kosu i ja sam ga na kraju zalila pićem i krenula sam da izađem iz kluba. On je krenuo za mnom i udario me krvnički čelom u nos i naprvio prelom na tri mesta”, otkrila je Sara, koja danas izgleda ovako:

