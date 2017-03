Ćerka Ljiljane Dragutinović prava je lepotica! (foto)

Pozorišna rediteljka Ana Vučelić, ćerka glumice Ljiljane Dragutinović i političara Milorada Vučelića svojom lepotom ostavlja mnoge bez daha.

Mlada rediteljka udata je za crnogorskog kolegu Veljka Mićunovića sa kojim ima sina.

Veljko i Ana otpočeli su svoju romansu pre tri godine, kruna njihove ljubav je njihov sin.

“Da li mi smeta to što su zbog moje popularnosti i deca medijski eksponirana? Meni to ne smeta, ali njima verovatno nije svejedno. Oboje su odrasli ljudi. Ja sam njih vaspitavala donekle, a odnekle vaspitavaju oni mene, i to je normalno. Trudim se da ne ličim na svoje roditelje i da od silne brige ne postanem dosadna. Kada sam bila mala, razmišljala sam: ”Ma, samo vi pričajte, ja teram po svom”. Tako verovatno i moja deca razmišljaju. Moramo imati sluha za svaku novu generaciju koja dolazi. Poštujem svoju decu, osluškujem ih i, verujte mi, prosto istražujem koji bi trenutak bio najpovoljniji da im nešto kažem”, rekla je Ljiljana ranije u jednom intervjuu prenosi pink.rs.