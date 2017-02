Bogoljub Karić Đokoviću poklonio skupoceni sat!

Bogoljub Karić ne krije koliko ceni i poštuje Novaka Đokovića.

Srpski biznismen pohvalio se na Fejsbuku i da je Noletu poklonio skupoceni sat.

“Dragi moji, lepo je kada širom sveta srećemo ljude iz Srbije! Često ih viđam na svojim putovanjima od Evrope do Amerike i uvek se obradujem kada vidim zemljake koji su i u svetu na najvažnijim mestima u politici, biznisu, sportu i svim ostalim segmentima koji ih čine jako uspešnim u svom poslu. Pokazali koliko smo mi uspešni, sposobni i pametni kao narod! Posebno zadovoljstvo je sresti ponos naše nacije Novaka Đokovića čiji je uspeh odavno zadivio svet i zahvaljujući njemu, sada nema čoveka, koji nije čuo za Srbiju. On nije samo najbolji teniser, on je pre svega jedan divan čovek, humanista, patriota, jednom rečju najbolji ambasador Srbije u svakom pogledu. Vaš Bogoljub”, napisao je Karić pored fotografije koju je objavio.