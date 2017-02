Biznismen napravio poznatoj voditeljki dete iako je tada bio u vezi sa drugom devojkom

Pre više od šest godina voditeljka Rada Radenović povukla se sa malih ekrana jer je ostala u drugom stanju i rodila sina Petra.

Voditeljka je oduvek intrigirala javnost svojim ponašanjem, a najviše pažnje izazvala je njena trudnoća i rođenje sina Petra pre sedam godina.

Naime, lepa voditeljka ostala je u drugom stanju sa crnogorskim biznismenom Dejanom Milićem, koji je u tom periodu već imao devojku, sa kojom je tada bio preko deset godina u vezi.

Rada nikada nije govorila o svom tadašnjem partneru sa kojim je dobila sina. Crnogorski biznismen Dejan Milić bio je tada devojkom sa kojom je u vezi bio deset godina. Nije bio preterano raspoložen da govori o Radi, ali je priznao da ima troje dece i to sve sa različitim ženama.

“Sa svim ženama sam u kontaktu, i sa Radinim detetom. Sada dosta o tome, rekao sam da neću da pričam”, ispričao je tada Milić.

Ipak devojka koja je sa Dejanom u vezi deset godina, bila je raspoloženija za razgovor.

“Dejo i ja smo zajedno deset godina, i to sa Radom se desilo dok smo bili u vezi. Onda sam ga ja ostavila, neko vreme nisam bila sa njim. On je napravio grešku i nije mi bilo lako da se nosim sa tim, ali sam mu oprostila. Znam da me voli i to je najbitnije. To sa Radom mu se omaklo, nije on ni planirao da bude sa njom u vezi, niti da pravi porodicu, desilo se. A ona je valjda htela da ga uhvati na bebu, ali ništa od toga nije bilo. Ma opšti haos je nastao. Ipak, nas dvoje smo dugo zajedno i svašta smo prošli, to je veza za ceo život”, ispričala je tada devojka Jelena.

Nakon duže medijske pauze, Rada Radenović se vraća na male ekrane sa novom autorskom emisijom, za koju smo sigurni, nikog neće ostaviti ravnodušnim. Svake srede posle ponoći od 15. februara možete pratiti novi i potpuno drugačiji njen večernji talk show “Rada sam”.