Bivša srpska misica vodi najtežu bitku i poručuje: Zavolite svoju bolest! (foto)

Da je ljubav jača i od bolesti pokazao je bračni par Karić. Nekadašnja misica Dijana već neko vreme se bori protiv raka materice, a u toj životnoj borbi svim srcem joj pomaže suprug Stefan.

Nekadašnja misica Dijana Milojković privukla je pažnju srpske javnosti kada je pre dve godine na takmičenju Word Next Top Model u Bejrutu osvojila čak dve titule mis Evrope i mis sporta. Dijana se u međuvremenu udala, promenila prezime u Karić i danas vodi tešku bitku sa rakom.

Ova 28-godišnja lepotica svoja iskustva rešila je da podeli sa javnošću, pa je pokrenula blog u kojem će otvoreno govoriti o borbi sa invazivnim karcinomom.

“Prošle godine mi je ustanovljena dijagnoza invazivni karcinom materice, a samo par meseci nakon toga i metastaze u limfnim žlezdama – u abdomenu i vratu. Iako su moje prognoze bile zastrašujuće, nisam ni jednog trenutka žalila sebe niti patila nad svojom sudbinom. Verovala sam u sebe i znala da ću izaći kao pobednik! Dakle prvi život sam živela punih 27 godina pre nego što sam otkrila da imam karcinom i drugi živim sada, mnogo jača, malo sebičnija i najsigurnija u sebe! Želim da podelim svoje iskustvo sa svima vama koji se borite sa bilo kojom bolešću, da vas motivišem i pokažem vam da ništa nije nemoguće!

Kao neki početni savet koji bih dala svima koji tek saznaju ili uveliko znaju da su oboleli od ove priznajem, jako teške, uporne i dosadne bolesti, je da pre svega verujete u sebe i nikako ne padate psihički, koliko god to nemoguće zvucalo. Stavite sebe na prvo mesto, a ne svoju bolest. Imajte na umu da najzdraviji čovek pun planova izađe iz kuće, udari ga auto i tu se završi njegov život, bez prava na borbu. Mi imamo vremena da se borimo koliko god to zvučalo nerealno. Imamo vremena da promenimo naše navike, ishranu, okruzenje – život! Svaki novi dan je naš novi početak. Dokle god živimo – živi smo! Budite pozitivni i verujte u sebe UVEK! Čak i iz najteže situacije izvucite makar mrvicu pozitivnog – značiće, verujte mi! Potrudite se da na to gledate kao na nešto što se ne leči, nego se pobeđuje. Isto tako gledajte i na zračenja i hemoterapije – morate ih pobediti i biti jači od njih. Ne smete dozvoliti da vas pobede mučnine i bolovi! Dajte sve od sebe da izađete kao pobednik.

Budite gluvi na priče ljudi koji ne veruju u vašu pobedu. Budite slepi na izveštaje specijalista u kojima pišu loše prognoze vaše bolesti. Budite nemi tako što ni u kom slučaju ne ulazite u raspravke sa osobama koje o vašoj borbi ne znaju ništa. Moja porodica i ja smo se naslušali svakakvih priča i tračeva ali sve te pikanterije ću vam opisati već u nekom od sledećih blogova. Ne dozvolite da vas uplaši reč KARCINOM ili RAK, kao ni brojevi stadijuma ili metastaza. Morate da zavolite svoju bolest, a ne da je mrzite, jer sa njom živite. Kontrolišite vi nju, ne ona vas! Sigurnim korakom idite ka svom cilju! A da bismo ostvarili svoje ciljeve moramo, ne samo da sanjamo, planiramo i delujemo, nego da pre svega čvrsto verujemo da mi to možemo! Jedino tako smo svakim danom bliži uspehu!

Želim da vam opišem sva svoja prijatna i neprijatna iskustva, sve proživljene i preživljene situacije, lepe i ružne stvari, jer znam da je za mnoge ovo i dan danas tabu tema i da se mnogi stide da priznaju da boluju od karcinoma. Biti bolestan nije sramota”, navela je Dijana Karić na svom blogu.

Veliku podršku tokom lečenja Dijani pruža suprug Stefan, međusobnu ljubav njih dvoje javno pokazuju na društvenim mrežama.

Ljubav prema oboleloj supruzi Stefan je pokazao kada je rešio da obrije glavu, nakon što je Dijana zbog hemioterapije ostala bez kose.

“Sve dok te bude imalo, ja se ne plašim nimalo, ja se ne plašim nikoga”, napisala je ona na Instagramu, a ovaj potez izazvao je divljenje njenih pratilaca.

Dijana sada nosi periku, ali se ne stidi ni da pokaže kako izgleda bez nje.

Fotografije na kojima je suprug uz misicu pokraj bolničke postelje dirnule su mnoge i ovaj par učinile jednom od najinspirativnijih na društvenim mrežama, a mnogima je izmamila suze ona na kojoj je Stefan pokazao svoju novu tetovažu – Dijanin lik na svom telu.