Barem nam lepota nije falila u 2016. godini: One za kojima uzdišu muškarci pred objektivom magazina Hello!

Šta god da nam se dešava i na koju god stranu da nas vetar sudbine nanese, izvesno je da kao društvo uvek možemo da se pohvalimo – lepotom. Tako je bilo i biće zanavek.

Da to ostane zapisano u vremenu, potrudile su se naše kolege koje u magazinima Hello! i Hello Fashion! svakodnevno prikazuju lepo lice ovdašnjeg okruženja… A pogotovo Mirko Tabašević, po našem skromnom mišljenju, svakako jedan od najboljih modnih fotografa u državi (ako ne i najbolji).

Pred njegov objektiv stale su desetine najatraktivnijih žena, a pogledajte retrospektivu godine koja ostaje za nama kroz prizmu tih lepotica.

NINA JANKOVIĆ



Bitno mi je da ja budem zadovoljna svojim izgledom, a ne da se trudim da udovoljim drugima. Ne mislim da je rano za majčinstvo i jako bih volela da se ostvarim u ulozi majke. Biću presrećna kada se to desi.



JELISAVETA ORAŠANIN



Odlazak iz roditeljsko doma pomogao mi je da sazrim kao osoba. Naučila sam mnogo toga, od kuvanja do raspolaganja kućnim budžetom. Osamostalila sam se, volim svoj dom i to što živim sama.



MARIJA KILIBARDA



Ne postoje pripreme za brak, niti testovi koji će utvrditi da li je neko spreman za brak ili nije. Slično je i sa ulogom roditelja… Za te najvažnije životne uloge čovek nikada nije spreman, samo može da im teži više ili manje.



NINA SENIČAR



U Italiji sam ostavila vrlo komotan život, posao, ljubav, sve… I otišla sam u Ameriku da bih počela od nule. To mi je drugi put u životu da ostavljam sve i odlazim da jurim neki san, ali i to je lakše nego da se posle kajem što nisam probala. Teško je, ali sve se može sa mnogo rada i truda. I nikada nije kasno ni za šta.



SARA JOVANOVIĆ



Pred svaki javni nastup odvojim dovoljno vremena i dobro razmislim šta ću da obučem. I te kako volim da sam ekstravagantna, elegantna i da pucam od seksepila. Kad sam seksi, tad sam i samouverena.

LENA KOVAČEVIĆ



Volim da vidim čoveka, ne volim da prvo vidim garderobu. Više me zanimaju karakter i duh osobe nego današnja uniformisanost u modi i estetskoj hirurgiji. Nemam ništa protiv estetske hirurgije i razumem čovekovu potrebu da bude lepši, ali nisam pobornik armije istih lica. Bog nam je svima dao kreativnost i duh, kao i slobodu da budemo svoji.



ALEKSANDRA GUDELJ



Ljudi imaju mnogo predrasuda o javnim ličnostima i nekada im se čini da mi živimo potpuno drugačije od njih. A to nije istina. Čak ni finansijske mogućnosti ne garantuju sreću ako ne znate da ih iskoristite. Ja bih znala da uživam u gumenom čamcu bolje nego što neko uživa na jahti, a svako bi trebalo da svoj život učini što kvalitetnijim u skladu s mogućnostima umesto da razmišlja šta neko drugi radi.



NINA RADULOVIĆ



Uvek mi prijaju komentari da izgledam bolje uživo nego na televiziji, ali davno sam prestala da se time zadovoljavam i opterećujem. Mojim poslom počela sam da se bavim zato što je veliki izvor lične sreće. Obožavam atmosferu snimanja, sav taj glamur i bedu ove profesije, koja nije uvek baš tako laka i sjajna kada se snimanje oduži i po 15 sati u uslovima koji nisu prikladni za ženu.



MARIJA KARAN



Svaka mama treba pomoć svoje mame, tetke, drugarice, dadilje (…) u odgajanju deteta. Vrlo je bitno da sve obaveze i odgovornost ne budu samo na mami, i ona bi trebalo da bude naspavana i srećna da bi mogla da provodi kvalitetno vreme sa bebom. Uz srećnu i zadovoljnu majku raste srećno i zadovoljno dete.



ZORANA JOVANOVIĆ



Ne volim da se svađam. Ako mi nešto baš toliko smeta, a stalo mi je da ta osoba ostane u mom životu, onda ću da joj prebacim, posvađam se i da zaboravim na to u roku od pet minuta. A ako me baš briga za nekoga, samo se okrenem i odem. Tako sam izbacila mnogo ljudi iz svog života… Nalevo krug.



JELENA JANKOVIĆ



Od svog momka očekujem pre svega pažnju, razumevanje i toleranciju. Kod mladića inače najviše volim da poseduje unutrašnju lepotu, da pre svega bude dobar čovek u svakom smislu, a ako poseduje i smisao za humor – tim bolje. Često mi se momci udvaraju, ali pošto sam u vezi, ne odgovaram na takve izazove.



NIKOLINA PIŠEK



Suprug Vidoje je romantičniji od mene, što je super. Malo je žena čiji se muškarci godinama trude oko njih kao moj Vidoje oko mene. Ja bih dala bubreg za najbliže, ali kada treba da budem romantična prema voljenoj osobi, ja to – propustim. To je donekle i svojstveno ženama jer smo preokupirane svakodnevnim sitnicama i imamo obavezu da vodimo računa o domaćinstvu… Što muškarci uopšte ne smatraju poslom jer im se čini da se odeća sama pegla i da se ručak sam spremi.