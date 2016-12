Anja Mandić o životu bez Mande: Preostaje mi samo da se oslonim na sebe

Šest meseci nakon iznenadne smrti Milorada Mandića Mande, njegova udovica Anja još uvek pokušava da se navikne na život bez supruga.

Glumica, koja je trenutno preokupirana probama za mjuzikl “Pepeljuga”, otkriva kada joj Manda najviše nedostaje, i kako sve to podnosi njihov sin Andrija.

“Suprug mi nedostaje na svakodnevnom nivou. Ali čovek vremenom nauči da se oslanja na sebe. Čovek kada shvati da ništa nije čvrsto u njegovim rukama ima priliku da se samo osloni na sebe i na svoje prijatelje. I tada vi ne znate koliko ste spremni da hodate kroz život bez straha. Meni ništa drugo ne preostaje nego da se oslonim na samu sebe”, iskrena je Anja u inetrvjuu za Blic.

Glumica priznaje i kakav odnos ima sa desetogodišnjim sinom Andrijom, kao i kako on podnosi veliki gubitak.

“Jako je važno imati sa detetom otvoren odnos. Kao što dete ne treba da laže svog roditelja, tako i obrnuto. Bitno je da kažete detetu i kada nismo dobro. Mi nismo nadljudi i superljudi. Imamo prava da nešto i ne znamo. Imamo prava i da se ne snađemo. Mislim da je to ono što njima daje sigurnost sutra kada se sretnu sa stvarima koje su im neobjašnjive da mogu da kažu sebi, OK ne razumem, ali idemo polako. Uvek mi je bilo važno da sa sinom budem otvorena. Tako je bilo i u ovoj situaciji. On je pre svega jedno svesno dete i mi vrlo otvoreno pričamo o stvarima i prosto to je naša realnost”, rekla je Mandina supruga.

Nakon veoma turbulentne 2016. godine Anja nema velika očekivanja od sledeće godine.

“Ja sam neko ko nemam nikakva očekivanja. Mene je život naučio da nemam očekivanja. Ja se oslanjam na sebe. Neko sam ko je uvek puno radio. Neko sam ko je vredan i odgovoran. Očekujem da budemo svi dobro”, zaključuje glumica u intervjuu za Blic.