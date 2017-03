Andrija otkrio šta mu je poslednje tražio Marinko Madžgalj

Popularni glumac Andrija Milošević, gostovao je u emisiji kod Rade Radenović.

Pored svog odnosa sa izabranicom Aleksandrom Tomić, Andrija se osvrnuo na svoju glumačku karijeru, humanitarne akcije o kojima su pričali i gledaoci koji su se uključili u emisiju ”Rada sam”, ali se prisetio i jednog od poslednjih trenutaka sa svojim pokojnim kolegom Marinkom Madžgaljem.

Andrija se prisetio šta mu je Marinko tražio poslednji put kada su se videli.

“On nije voleo da se slika, nije bio taj tip, i tada kada smo putovali za Crnu Goru, on me je pitao da se slikamo. To je bilo poslednje što mi je tražio”, rekao je Andrija i objasnio da se nekon toga fotografisao sa Marinkom i ispunio mu želju.