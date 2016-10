Andrija Milošević otkriva: Zbog zdravlja sam ostavio alkohol

Glumac Andrija Milošević, koji poslednjih godina privatan život pokušava da sakrije od javnosti, u emotivnoj ispovesti za “Blic puls“ otkriva da je zbog zdravstvenih problema morao da prestane da konzumira alkohol. On priča da je nekada znao da do jutra ostaje u noćnom provodu, ali je taj način života morao promeni zbog problema s jetrom.

“Ostavio sam alkohol. Morao sam to da uradim zbog svog zdravlja. Ne želim sebi da napravim probleme i mogu da kažem da dosad uspešno balansiram. Nemam problema s alkoholom. Ranije sam mnogo izlazio, voleo sam da popijem i to nije ništa strašno. Sada volim da ostanem do kasno sa prijateljima, ali sam odlično naučio koliko smem da popijem. Znam da zbog zdravlja uopšte ne bi trebalo da se pije, ali jedna čaša vina ne može da naškodi zdravlju, već naprotiv. Posao me spasava od preteranog pića, jer dok radiš ne možeš da blejiš i srčeš alkohol, nego moraš da radiš”, objašnjava Andrija Milošević.

Kako poslednjih godinu dana od poslovnih angažmana ne može da se odbrani, Andrijin budžet je naglo počeo da raste, pa je sad već milioner.

“Milioner jesam, ali dinarski, ako to nešto znači. Radim kao drakstor. Pare su nužno zlo, bez para ne možete i to je cena profesionalizma. Ukoliko radite svoj posao kako treba, onda morate dobro da zarađujete”, kaže glumac.