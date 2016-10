Anđelka Prpić: Pažljivo biram šta će biti moj sledeći korak u poslu

Glumica Anđelka Prpić nedavno je sa suprugom Dariom i četvorogodišnjim sinom Jakšom bila na desetodnevnom odmoru na Mauricijusu, gde su svakodnevno otkrivali nove čari ove ostrvske države u Indijskom okeanu, za koju se ispostavilo da je mnogo dinamičnija nego što su očekivali. Okružena tirkiznoplavim morem, prelepim pejzažima i ljubaznim stanovništvom, srećna porodica imala je odmor za pamćenje.

“Mauricijus je definitivno destinacija na kojoj možete da obogatite svoja čula i da vidite i naučite mnogo toga. Koliko god dana da provedete tamo nije dovoljno, a između tirkiznog okeana, neverovatnog zelenila, velikih kulturoloških razlika, izobilja divne ribe i voća, teško je uopšte izdvojiti jednu stvar koja ostavlja najjači utisak”, počinje priču Anđelka.

“Suština je u tome da je Mauricijus egzotična destinacija, ali ipak tako pitoma da ne dolazite u dodir sa bubama, gušterima, zmijama i slično, što bi nama, ženama, a naročito deci, smetalo. Imali smo priliku da se upoznamo sa njihovom bogatom kulturom, da obiđemo glavni grad, ali i da odemo do nekih sela. Videli smo lavove, zebre, hranili smo majmune, a ono što je Jakšu i mene ostavilo bez daha u delfini, koje bih mogla da poredim sa najvećim šoumenima. Žao mi je što nismo videli nijednog kita, iako su nam rekli da je i to moguće”.

Budući da nije znala šta će je sačekati na ovoj tropskoj destinaciji, zvezda serije “Andrija i Anđelka” ponela je dosta knjiga, serija i filmova koje nije uspela da pogleda u Beogradu, želeći da prekrati vreme dok leškari na plaži, ali dinamični izleti su joj na najbolji način poremetili planove.

“Ponuda je bila bogata, te smo, obilazeći muzeje, avanturističke parkove, botaničke bašte, prelepe vidikovce ili rajska ostvra, plažu koristili samo kao opuštanje i prikupljanje energije za sve ostalo što Mauricijus nudi. Plivanje smo uvrstili u “obavezu” kako bismo potrošili silne kalorije koje je bilo nemoguće izbeći”, iskrena je šarmantna tridesetjednogodišnjakinja.

“Mom suprugu posebno je bilo zanimljivo da od meštana uči kako se pripremaju različiti specijaliteti pošto je ugostitelj. Imali smo priliku da posmatramo kako se pravi roštilj od ribe i piletine, a probali smo i mnoge zanimljive đakonije. Videli smo kako se pravi rum, koji je tamo neizostavni deo svih koktela i koji smo i sami rado konzumirali, a ono što me je malo razočaralo je kokos koji je prilično bezukusan. Dario je takođe koristio svaku priliku da roni pošto je odličan u tom sportu. Jakši je bilo najzanimljivije da se kupa i pliva, dok sam ja najviše uživala u posetama spa-centru i masažama”, kaže Anđelka, koja tvrdi da je stanovništvo Mauricijusa podjednako posebno kao i prirodne lepote ove zemlje.

“Zanimljivo je da su svi ljudi izuzetno srdačni, odlično raspoloženi i uvek nasmejani. Mislim da to nema veze s tim što se bave turizmom već što žive na suncu i pored mora. Posebno je interesantan akcenat kojim govore engleski jezik i ta komunikacija sa njima je iskustvo za sebe”.

Ovo je bilo prvo prekookeansko putovanje na kome je popularna glumica bila sa sinom, a zahvaljujući odličnom komforu u biznis klasi “Turkish Airlines“ aviona mali Jakša se odlično zabavljao tokom leta.

“Putovali smo sat i po do Istanbula, a zatim nam je odatle do Mauricijusa trebalo nešto više od devet sati. Mnogi su me savetovali da je pametnije da ne vodimo Jakšu, jer verovatno neće upamtit ništa od onoga što je video, ali sam ja sigurna da sve se te lepote, novi ukusi, različite kulture i rase ljudi beleže u nekom emotivnom pamćenju i čine nas jačim i kvalitetnijim ljudima. Zato nam je bilo žao da mu uskratimo sva ta iskustva. I ovim putovanjem se definitivno potvrdilo da su deca čudo i da smo mi roditelji ti koji im prenosima nervozu ili paniku. Oni jednostavno sve to lakše i spontanije podnose od nas i, gledajući njega, baš umeju da uživaju. Tako se Jakša odlično provodio tokom leta, a stjuardese i drugo osoblje zaista je bilo divno prema deci koja su mogla da crtaju, boje, gledaju crtane filmove, čak je imao priliku da nakratko uđe kod pilota u kabinu”.

Šarmantna glumica, koja je više puta imala priliku da se oproba i u ulozi televizijske voditeljke, uskoro će biti angažovana na novom projektu “Prve” televizije, o kome još ne može da govori, a ove jeseni će uživati i evocirajući uspomene dok bude gledala poslednje epizode serije “Andrija i Anđelka”.

“Pažljivo biram šta će biti moj sledeći korak u poslu. Ali pošto znam da će biti u saradnji sa “Prvom”, mogu da vam garantujem kvalitetan program”.

Poznata Požarevljanka u ovom periodu godine ima mnogo razloga i za porodična slavlja, pa su tako ona i njen suprug nedavno organizovali žurku povodom četvrtog rođendana sina, a uskoro ih očekuje i proslava pete godišnjice braka, kao i Anđelkinog trideset drugog rođendana.

“Za Jakšu smo ovog puta organizovali maskenbal sa njegovim “trešnjobercima”, kako on i njegovi drugari iz vrtića sebe zovu. Bilo je raspevano i veselo. Onako kako samo dečji smeh može da napravi. Što se tiče ostalih slavlja, to nikada ne bude ništa glamurozno već merak za moju i dušu mojih nadražih ljudi”.