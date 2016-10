Ana prenela ljubav prema klubu: Švajnštajger došao da bodri Grobare! (foto)

Nemački fudbaler i suprug Ane Ivanović, Bastijan Švajnštajger, došao je u beogradsku halu “Aleksandar Nikolić” (nekadašnji Pionir) kako bi prisustvovao košarkaškom meču između Partizana i Olimpije.

S obzirom na to da je Ana veliki navijač crno-belih, logično je što je tu ljubav prenela na muža, inače.

Ana nikada nije krila da je simpatizer Partizana i ranije je dolazila na utakmice u društvu oca i brata, koji se i sam bavio košarkom.

Sa druge strane, Bastijan je godinama veliki ljubitelj košarke. Dok je branio boje Bajerna, bio je redovan na mečevima košarkaške selekcije kluba iz Minhena. Tako je postao i veliki prijatelj sa Svetislavom Pešićem, tadašnjim trenerom košarkaša bavarske ekipe.

Večerašnjem meču prisustvuje proslavljeni nemački fudbaler @bastianschweinsteiger #KKPartizan #ABALiga #PAROLI A photo posted by KK Partizan NIS Beograd (@partizanbc) on Oct 16, 2016 at 7:50am PDT

Ipak, ono što je manje poznato je da je Švajnija malo delilo od toga da igra košarku, i to kao profesionalac. Sve se dogodilo u martu 2011. godine. Bajern je tada bio drugoligaš i već je obezbedio plasman u viši rang.

“Bastijan Švajnštajger je želeo da zaigra u košarkaškom klubu Bajern. Da, to bi bilo jako zabavno, znali smo da je prijatelj sa mnogim igračima. Nažalost, nije to učinio, i pored svoje velike želje. Bila je to odluka zdravog razuma. Plašili smo se da se ne povredi. Ko zna možda bi ga i protivnici namerno udarali“, prisetio se Dirk Bauerman, tadašnji trener Bajerna, vremena kada je najpoznatiji sprski zet sanjao da se oproba u košarci.

Kada je Švajnštager ušao u halu, sa tribina se zaorilo: “Švajni, Grobare”…

Anin suprug je na utakmicu došao u društvu njenog brata.

Kapiten Partizana Novica Veličković uručio mu je pre utakmice dres koji su potpisali svi igrači, dok je Švajnštajger košarkašu dao dres Mančester junajteda.

Partizan i Olimpija sastaju se u petom kolu ABA lige.