Ana Mihajlovski dobila bračnu ponudu, mladić smrtno zaljubljen: Ona se razvela, a ja kada završim fakultet oženiću je!

Mnogi gledaoci svakodnevno prate “Ja imam talenat”, i navijaju za svoje favorite, ali jedan momak ovaj šou prati zbog drugog razloga.

Naime, Eldar Tutnjić ne propušta nijednu epizodu popularnog šou programa, ali najjači utisak na njega je ostavila voditeljka Ana Mihajlovski.

On je izrazio želju da upozna poznatu voditeljku, zbog koje iz četvrtka u četvrtak prati Televiziju Pink i “Ja imam talenat”, a njegov mejl vam prenosimo u celosti:

“Poštovana Televizijo Pink, pre svega voleo bih da se zahvalim ukoliko mi uopšte odgovorite na ovaj mejl. Trenutno je 04:37, dok pišem ovaj mejl, a očekuju me ispiti. Svaki dan, novi ispit. Znači ispitna nedelja, a ja gledam ovaj “Ja imam Talenat”, ne zbog toga što ljudi imaju talenat ili nemaju, već zbog voditeljke. Mislim da je veoma glupo što pišem ovaj mejl, ali ona mi daje snage da učim, brata mi mog. Verujem da, ako završim fakultet, a ona se razvela, ima nade da ću je oženiti. Studiram Fakultet Informacionih Tehnologija u Mostaru, pa eto ima nade za nas, ona voditeljka, ja programer. Tešim se. Da, možda stvarno jeste malo glupo što pišem ovako opušteno, ipak mejl šaljem televiziji, ali ajde nadam se da će se neko nasmejati i da neće ništa ružno da pomisli. Stvarno se ne zezam da gledam emisiju zbog nje, Ane Mihajlovski. Mnogo bih voleo da se upoznam sa njom, ja sam zainteresovan, samo je sve do nje (dobro, uvek je bilo do žena). Davno sam ja rekao, žene su zlo bez kog se ne može. Ali ona nije zlo, ona je anđeo, raj na zemaljskoj kugli. Rado bih ja došao do Beograda što je skoro nemoguće jer ipak sam student, a kada bih roditeljima rekao da mi pomognu da dođem u Beograd, mama bi pomslila da sam lud, znate kako to već ide sa roditeljima. Ostavio sam svoje podatke, kako bi me moja draga nesuđena voditeljka ikada pozvala ili čak Televizija Pink upoznala sa njom. Kad bih je video, ne znam, umro bih od sreće. Hvala unapred, veliko hvala! Srdačan pozdrav, s poštovanjem, Tutnjić Eldar”.

Da li će Ana ispuniti ovu želju momku iz Mostara i da li ćemo možda u nekoj narednoj epizodi emisije “Ja imam talenat” imati priliku da vidimo kako je proteklo njihovo upoznavanje, ostaje da vidimo.