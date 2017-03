Ana i Bastijan došli na NBA meč, navijači od njih tražili da se poljube! (foto)

Novi član fudbalskog kluba Čikago Fajer, Bastijan Švajnštajger, sa suprugom Anom Ivanović posetio je NBA utakmicu u kojoj su Čikago Bulsi savladali aktuelnog šampiona, Klivlend Kavalirse.

Ana i Bastijan su privukli veliku pažnju gledalaca u Junajted centru, a mnogi su njihov dolazak ovekovečili foto-aparatima ili, češće, mobilnim telefonima.

New #Fire starter @BSchweinsteiger chilling court side at 2nite’s Cavs-Bulls game with his wife @AnaIvanovic. @ChicagoFire @chicagobulls pic.twitter.com/V5s7cCIbeV

