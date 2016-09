Američki voditelj napao Amidžića: Ti si idiot, pokrao si me! (video)

Amerikanac Endi Koen, voditelj emisije “Vidi šta se dešava: Uživo” napao je Ognjena Amidžića da je ukrao njegovu ideju za emisiju “Ami Dži šou”.

“Večeras mi je neko na Tviteru napisao da u Srbiji postoji emisija koja je kompletno pokrala ceo naš koncept! Znamo da inspirišemo dosta ljudi širom sveta, pa smo to uzeli sa zadrškom, ali onda smo pogledali “Omni Dži šou”, rekao je Endi.

Potom je dodao:

“Potpuno nas je pokrao! To je naš set, to je naša igra sa točkom, to je to! Samo nema brkova! Moj srpski nije naročito dobar, ali evo Omni Dži, ti si idiot”, završio je voditelj.

Ognjena Amidžića nije iznenađen:

“Znam o čemu se radi. Emisije su slične jer su sve emisije takvog tipa ustvari slične. Što se tiče toga što me je nazvao idiotom, to je njegov način komunikacije. Neka je on živ i zdrav”, rekao je Amidžić za Blic.