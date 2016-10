Albert Nađ ogorčen, pretio privatnim izvršiteljima: Sve ću vas pobiti?

Albert Nađ nasrnuo je peharima na privatne izvršitelje koji su došli da mu popišu stvari zbog neplaćanja alimentacije. To tvrdi njegova bivša žena Jelena Nađ i otkriva da je popis obustavljen kad je bivši fudbaler službenicima zapretio smrću.

“To je bilo strašno. Incident se dogodio u maju. Moj bivši muž je totalno poludeo kad je video bravara koji je došao sa privatnim izvršiteljima. Rekao im je da će pucati u njih ako mu nasilno uđu u stan. Ni njegova žena Mirna nije bila ništa bolja. Vređala je i psovala lica na dužnosti, a Albert je otišao toliko daleko da je peharima nasrnuo na njih. Zapretio je da će ih sve pobiti i psovao im majku. Rekao je da ih ja plaćam da ga unište i da će mu platiti zbog toga. Ljudi su tražili zaštitu od policije, ali su im rekli da Albert u svojoj kući može da se ponaša kako hoće”, priča Jelena za Kurir.

Ona kaže da je odmah prijavila slučaj.

“Čim sam saznala to, odmah sam se obratila Ministarstvu pravde i policijskoj stanici Novi Beograd. Nisu reagovali. Zato sam i rekla u policiji da sumnjam da mog bivšeg muža štiti neko moćan i da je on preko svojih veza uticao na kompletnu situaciju, a kad se uzme u obzir i to da mu je Milorad Veljović (bivši direktor policije, prim. aut.) prijatelj, onda vam je sve jasno. Zato se sad vodim mišlju da tražim izuzeće tužioca jer sumnjam u pristrasnost”, završava Jelena.

U dokumentima do kojih je Kurir došao, izvršitelj objašnjava da je Albert bio nasilan prilikom popisa nepokretnosti.

“Nakon što su moji pomoćnici pristupili popisu stvari i popisali jedno uramljeno ogledalo, moj pomoćnik je na stolu zatekao novi telefon u kutiji marke “samsung“. Izvršni dužnik (Albert Nađ, prim. aut.) oteo je mom pomoćniku telefon iz ruke i krenuo da preti i da vređa. Postavljao je pitanja zašto smo poveli bravara i izjavio je da, ako bismo pokušali da obijemo stan uz pomoć bravara, on bi pucao na nas. Moj pomoćnik se usmeno obratio policijskim službenicima i tražio da preuzmu mere iz svoje nadležnosti“, piše u zapisniku.

Dalje se navodi da su policajci izvršiteljima rekli da Nađ “ne krši zakon vređanjem, pretnjama i oduzimanjem stvari iz ruke izvršitelja“ i da im se zbog toga ne obraćaju.

“Izvršni dužnik je nakon toga uzeo pehare i krenuo njima da mlati pored glave mog pomoćnika, nazivajući ga raznim imenima i iznoseći pretnje prema njemu i prema meni kao izvršitelju. Pošto su moji pomoćnici očigledno bili u fizičkoj opasnosti, a policija odbijala svaki vid komunikacije, moji pomoćnici su prekinuli postupak popisa stvari“, navodi se u zapisniku.

Ovim povodom novinari su pozvali Nađa, ali on nije bio dostupan, dok se njegova druga supruga Mirna nije javljala.